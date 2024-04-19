Сотрудники областного УФСИН и осужденные оказывают помощь в укреплении дамбы в городе Кургане. При этом осужденные участвуют в укреплении защитного сооружения добровольно, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСИН.
«В противопаводковых мероприятиях в добровольном порядке принимают участие осужденные <…> укрепляют дамбу реки Тобол, участвуют в расчистке прибрежной территории», — сообщили в управлении. Для работ привлекают осужденных из колоний-поселений и исправительного центра. Также в охране порядка на дамбе и ее укреплении, а также охране домов эвакуированных граждан принимают участие сотрудники ФСИН.
Участие в противопаводковых мероприятиях сотрудники колоний начали с 10 апреля. «Ежесуточно от УФСИН выделяется личный состав для оказания помощи правоохранительным органам в охране общественного порядка и патрулировании подтопляемых территорий», — рассказали в ведомстве. Дежурство проходит днем и ночью.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начали снова укреплять дамбу, опасаясь возможного порыва. На земляные работы приехали курганцы из разных округов области.
Сотрудники курганского УФСИН помогают строить дамбу у разлившейся реки Тобол
фото: УФСИН России по Курганской области
Осужденные также помогают в укреплении дамбы Кургана
фото: УФСИН России по Курганской области
Сотрудники ФСИН помогают в охране порядка полицейским Кургана
фото: УФСИН России по Курганской области
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Сотрудники областного УФСИН и осужденные оказывают помощь в укреплении дамбы в городе Кургане. При этом осужденные участвуют в укреплении защитного сооружения добровольно, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСИН. «В противопаводковых мероприятиях в добровольном порядке принимают участие осужденные <…> укрепляют дамбу реки Тобол, участвуют в расчистке прибрежной территории», — сообщили в управлении. Для работ привлекают осужденных из колоний-поселений и исправительного центра. Также в охране порядка на дамбе и ее укреплении, а также охране домов эвакуированных граждан принимают участие сотрудники ФСИН. Участие в противопаводковых мероприятиях сотрудники колоний начали с 10 апреля. «Ежесуточно от УФСИН выделяется личный состав для оказания помощи правоохранительным органам в охране общественного порядка и патрулировании подтопляемых территорий», — рассказали в ведомстве. Дежурство проходит днем и ночью. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начали снова укреплять дамбу, опасаясь возможного порыва. На земляные работы приехали курганцы из разных округов области.