Происшествия Курганских зеков привлекают для помощи в укреплении дамбы. Фото 19 апреля 2024 в 19:24 Размер текста - 17 + В Кургане осужденные наравне с горожанами помогают укреплять дамбу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Сотрудники областного УФСИН и осужденные оказывают помощь в укреплении дамбы в городе Кургане. При этом осужденные участвуют в укреплении защитного сооружения добровольно, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСИН. «В противопаводковых мероприятиях в добровольном порядке принимают участие осужденные <…> укрепляют дамбу реки Тобол, участвуют в расчистке прибрежной территории», — сообщили в управлении. Для работ привлекают осужденных из колоний-поселений и исправительного центра. Также в охране порядка на дамбе и ее укреплении, а также охране домов эвакуированных граждан принимают участие сотрудники ФСИН. Участие в противопаводковых мероприятиях сотрудники колоний начали с 10 апреля. «Ежесуточно от УФСИН выделяется личный состав для оказания помощи правоохранительным органам в охране общественного порядка и патрулировании подтопляемых территорий», — рассказали в ведомстве. Дежурство проходит днем и ночью. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начали снова укреплять дамбу, опасаясь возможного порыва. На земляные работы приехали курганцы из разных округов области. Сотрудники курганского УФСИН помогают строить дамбу у разлившейся реки Тобол фото: УФСИН России по Курганской области Осужденные также помогают в укреплении дамбы Кургана фото: УФСИН России по Курганской области Сотрудники ФСИН помогают в охране порядка полицейским Кургана фото: УФСИН России по Курганской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сотрудники областного УФСИН и осужденные оказывают помощь в укреплении дамбы в городе Кургане. При этом осужденные участвуют в укреплении защитного сооружения добровольно, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСИН. «В противопаводковых мероприятиях в добровольном порядке принимают участие осужденные <…> укрепляют дамбу реки Тобол, участвуют в расчистке прибрежной территории», — сообщили в управлении. Для работ привлекают осужденных из колоний-поселений и исправительного центра. Также в охране порядка на дамбе и ее укреплении, а также охране домов эвакуированных граждан принимают участие сотрудники ФСИН. Участие в противопаводковых мероприятиях сотрудники колоний начали с 10 апреля. «Ежесуточно от УФСИН выделяется личный состав для оказания помощи правоохранительным органам в охране общественного порядка и патрулировании подтопляемых территорий», — рассказали в ведомстве. Дежурство проходит днем и ночью. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начали снова укреплять дамбу, опасаясь возможного порыва. На земляные работы приехали курганцы из разных округов области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям