Курганских зеков привлекают для помощи в укреплении дамбы. Фото

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Накопитель песка у КСМ. Курган
В Кургане осужденные наравне с горожанами помогают укреплять дамбу Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Сотрудники областного УФСИН и осужденные оказывают помощь в укреплении дамбы в городе Кургане. При этом осужденные участвуют в укреплении защитного сооружения добровольно, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСИН.

«В противопаводковых мероприятиях в добровольном порядке принимают участие осужденные <…> укрепляют дамбу реки Тобол, участвуют в расчистке прибрежной территории», — сообщили в управлении. Для работ привлекают осужденных из колоний-поселений и исправительного центра. Также в охране порядка на дамбе и ее укреплении, а также охране домов эвакуированных граждан принимают участие сотрудники ФСИН.

Участие в противопаводковых мероприятиях сотрудники колоний начали с 10 апреля. «Ежесуточно от УФСИН выделяется личный состав для оказания помощи правоохранительным органам в охране общественного порядка и патрулировании подтопляемых территорий», — рассказали в ведомстве. Дежурство проходит днем и ночью.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начали снова укреплять дамбу, опасаясь возможного порыва. На земляные работы приехали курганцы из разных округов области.

Сотрудники курганского УФСИН помогают строить дамбу у разлившейся реки Тобол
Сотрудники курганского УФСИН помогают строить дамбу у разлившейся реки Тобол
Осужденные также помогают в укреплении дамбы Кургана
Осужденные также помогают в укреплении дамбы Кургана
Сотрудники ФСИН помогают в охране порядка полицейским Кургана
Сотрудники ФСИН помогают в охране порядка полицейским Кургана

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Сотрудники областного УФСИН и осужденные оказывают помощь в укреплении дамбы в городе Кургане. При этом осужденные участвуют в укреплении защитного сооружения добровольно, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСИН. «В противопаводковых мероприятиях в добровольном порядке принимают участие осужденные <…> укрепляют дамбу реки Тобол, участвуют в расчистке прибрежной территории», — сообщили в управлении. Для работ привлекают осужденных из колоний-поселений и исправительного центра. Также в охране порядка на дамбе и ее укреплении, а также охране домов эвакуированных граждан принимают участие сотрудники ФСИН. Участие в противопаводковых мероприятиях сотрудники колоний начали с 10 апреля. «Ежесуточно от УФСИН выделяется личный состав для оказания помощи правоохранительным органам в охране общественного порядка и патрулировании подтопляемых территорий», — рассказали в ведомстве. Дежурство проходит днем и ночью. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начали снова укреплять дамбу, опасаясь возможного порыва. На земляные работы приехали курганцы из разных округов области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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