Автобусное сообщение между Тюменью и Казахстаном прервано из-за паводка

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Паводок в Больших Ярках. Казанский район , половодье, ишим, паводок, наводнение, потоп, река, разлив
Из Тюмени отменили рейсы в Казахстан из-за сложной паводковой ситуации Фото:
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В города Республики Казахстан, находящиеся на границе с Тюменской областью отменены автобусные рейсы. Об этом сообщили URA.RU в справочной службе тюменского автовокзала.

«Отменены рейсы в Астану, Петропавловск, Лисаковск, Темиртау. В Тюменской области вода добралась до региональной трассы Ишим — Казанское — граница Казахстана. Также сложная паводковая ситуация на территории Республики Казахстан, в том числе в Северо-Казахстанской области. По этой причине временно приостановлено движение через казахстанский пункт пропуска Кызыл-Жар на границе с Тюменской областью», — сообщили URA.RU в справочной автовокзала.

Сообщается, что пассажиры могут оформить возврат билетов. Когда снимут ограничения — не уточняется. Актуальная информация о паводке в Тюменской области — в трансляции URA.RU.

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В города Республики Казахстан, находящиеся на границе с Тюменской областью отменены автобусные рейсы. Об этом сообщили URA.RU в справочной службе тюменского автовокзала. «Отменены рейсы в Астану, Петропавловск, Лисаковск, Темиртау. В Тюменской области вода добралась до региональной трассы Ишим — Казанское — граница Казахстана. Также сложная паводковая ситуация на территории Республики Казахстан, в том числе в Северо-Казахстанской области. По этой причине временно приостановлено движение через казахстанский пункт пропуска Кызыл-Жар на границе с Тюменской областью», — сообщили URA.RU в справочной автовокзала. Сообщается, что пассажиры могут оформить возврат билетов. Когда снимут ограничения — не уточняется. Актуальная информация о паводке в Тюменской области — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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