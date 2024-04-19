Автобусное сообщение между Тюменью и Казахстаном прервано из-за паводка

19 апреля 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Из Тюмени отменили рейсы в Казахстан из-за сложной паводковой ситуации Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В города Республики Казахстан, находящиеся на границе с Тюменской областью отменены автобусные рейсы. Об этом сообщили URA.RU в справочной службе тюменского автовокзала. «Отменены рейсы в Астану, Петропавловск, Лисаковск, Темиртау. В Тюменской области вода добралась до региональной трассы Ишим — Казанское — граница Казахстана. Также сложная паводковая ситуация на территории Республики Казахстан, в том числе в Северо-Казахстанской области. По этой причине временно приостановлено движение через казахстанский пункт пропуска Кызыл-Жар на границе с Тюменской областью», — сообщили URA.RU в справочной автовокзала. Сообщается, что пассажиры могут оформить возврат билетов. Когда снимут ограничения — не уточняется. Актуальная информация о паводке в Тюменской области — в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В города Республики Казахстан, находящиеся на границе с Тюменской областью отменены автобусные рейсы. Об этом сообщили URA.RU в справочной службе тюменского автовокзала. «Отменены рейсы в Астану, Петропавловск, Лисаковск, Темиртау. В Тюменской области вода добралась до региональной трассы Ишим — Казанское — граница Казахстана. Также сложная паводковая ситуация на территории Республики Казахстан, в том числе в Северо-Казахстанской области. По этой причине временно приостановлено движение через казахстанский пункт пропуска Кызыл-Жар на границе с Тюменской областью», — сообщили URA.RU в справочной автовокзала. Сообщается, что пассажиры могут оформить возврат билетов. Когда снимут ограничения — не уточняется. Актуальная информация о паводке в Тюменской области — в трансляции URA.RU.