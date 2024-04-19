Общество ЖКХ и Городская среда Курганцев будут штрафовать за электросамокаты, оставленные в зоне подтопления. Скрин 20 апреля 2024 в 03:31 Размер текста - 17 + Ряд микрорайонов города оказался в зоне риска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане при въезде в микрорайоны Энергетики, Восточный, Западный и Рябково электросамокаты фирмы «Юрент» будут снижать скорость до 5 км/ч, а если завершить аренду в этой зоне — последует штраф. Об этом предупредили в службе поддержки кикшерингового сервиса. «В Кургане при въезде за красную зону самокат снижает скорость до 5 км/ч. Если завершить аренду здесь — могут оштрафовать», — пояснили сотрудники компании telegram-каналу «Курганистан». Согласно последним данным, уровень Тобола продолжает держаться у десятиметровой отметки. Корреспонденты URA.RU подготовили карту территорий Кургана и Кетовского округа, где ожидается возможное затопление жилых домов и участков. Более полная информация — в онлайн-трансляции URA.RU. Белым обозначены территории, где проезда на самокате не ограничен Скрин: онлайн-приложение «Юрент» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане при въезде в микрорайоны Энергетики, Восточный, Западный и Рябково электросамокаты фирмы «Юрент» будут снижать скорость до 5 км/ч, а если завершить аренду в этой зоне — последует штраф. Об этом предупредили в службе поддержки кикшерингового сервиса. «В Кургане при въезде за красную зону самокат снижает скорость до 5 км/ч. Если завершить аренду здесь — могут оштрафовать», — пояснили сотрудники компании telegram-каналу «Курганистан». Согласно последним данным, уровень Тобола продолжает держаться у десятиметровой отметки. Корреспонденты URA.RU подготовили карту территорий Кургана и Кетовского округа, где ожидается возможное затопление жилых домов и участков. Более полная информация — в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям