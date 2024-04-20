Губернатор Моор: мы заранее подготовили все необходимое к паводку

20 апреля 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

В поселениях, которые оказались в опасной зоне, до начала паводка были доставлены продукты питания и пожарные машины Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В подтопляемых районах Тюменской области заранее подготовили все необходимое к весеннему паводку. Об этом URA.RU рассказал глава региона Александр Моор. По его словам, в поселения, которые оказались в опасной зоне, до начала паводка были доставлены продукты питания на несколько дней и пожарные машины. «Мы заранее примерно подсчитали количество плавательных средств, которое нужно будет для связи с „большой водой“. В населенные пункты были доставлены пожарные автомобили, чтобы можно было в случае ЧП оперативно реагировать. Был заготовлен запас продуктов питания в магазинах на определенный срок», — рассказал губернатор агентству. Он отметил, что в случае внештатной ситуации власти обязательно примут все необходимые меры. Также Моор добавил, что прогнозы относительно паводка сбылись, вода действительно поднялась высоко.



Ранее URA.RU писало, что на реке Ишим побит рекорд паводка 2017 года. Уровень воды 20 апреля зафиксирован на уровне 1006 сантиметров, а прошлый рекорд составлял 982 сантиметра. Главную информацию о паводке можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подтопляемых районах Тюменской области заранее подготовили все необходимое к весеннему паводку. Об этом URA.RU рассказал глава региона Александр Моор. По его словам, в поселения, которые оказались в опасной зоне, до начала паводка были доставлены продукты питания на несколько дней и пожарные машины. «Мы заранее примерно подсчитали количество плавательных средств, которое нужно будет для связи с „большой водой“. В населенные пункты были доставлены пожарные автомобили, чтобы можно было в случае ЧП оперативно реагировать. Был заготовлен запас продуктов питания в магазинах на определенный срок», — рассказал губернатор агентству. Он отметил, что в случае внештатной ситуации власти обязательно примут все необходимые меры. Также Моор добавил, что прогнозы относительно паводка сбылись, вода действительно поднялась высоко. Ранее URA.RU писало, что на реке Ишим побит рекорд паводка 2017 года. Уровень воды 20 апреля зафиксирован на уровне 1006 сантиметров, а прошлый рекорд составлял 982 сантиметра. Главную информацию о паводке можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU.