Тюменка отдала мошенникам 15 млн рублей в надежде заработать

21 апреля 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Тюменка хотела заработать на криптовалютой бирже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменка перевела мошенникам 15 миллионов рублей, чтобы заработать на криптовалютой бирже. Об этом сообщила прокуратура региона. «Злоумышленники под предлогом получения прибыли на криптовалютой бирже похитили 15 миллионов рублей у жительницы областного центра, которые она самостоятельно переводила на неизвестные счета на протяжении более месяца. О том, что в отношении нее совершается преступление не подозревала», — сообщается в telegram-канале ведомства. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). За это преступление неизвестные могут получить до 10 лет лишения свободы. За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 110 жителей региона. Общая сумма похищенных денег составила 79 миллионов рублей. Ранее тюменский врач оформил в банках кредиты на сумму 4,9 миллиона рублей и перевел их на «безопасный» счет мошенника. Неизвестный в телефонном разговоре представился сотрудником Минздрава. Уголовное дело по факту произошедшего находится на контроле прокуратуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменка перевела мошенникам 15 миллионов рублей, чтобы заработать на криптовалютой бирже. Об этом сообщила прокуратура региона. «Злоумышленники под предлогом получения прибыли на криптовалютой бирже похитили 15 миллионов рублей у жительницы областного центра, которые она самостоятельно переводила на неизвестные счета на протяжении более месяца. О том, что в отношении нее совершается преступление не подозревала», — сообщается в telegram-канале ведомства. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). За это преступление неизвестные могут получить до 10 лет лишения свободы. За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 110 жителей региона. Общая сумма похищенных денег составила 79 миллионов рублей. Ранее тюменский врач оформил в банках кредиты на сумму 4,9 миллиона рублей и перевел их на «безопасный» счет мошенника. Неизвестный в телефонном разговоре представился сотрудником Минздрава. Уголовное дело по факту произошедшего находится на контроле прокуратуры.