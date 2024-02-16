В Тюмени лжесотрудник Минздрава выманил у врача почти 5 млн рублей

Мошенник представился сотрудником Минздрава и убедил тюменку оформить на себя кредиты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врач из Тюмени оформил в банках кредиты на сумму 4,9 миллиона рублей и перевел их на «безопасный» счет мошенника, который в телефонном разговоре представился сотрудником Минздрава. Об этом в соцсети сообщила прокуратура региона.

«Неизвестный позвонил на мобильный телефон врачу одного из медицинских учреждений областного центра и представился сотрудником Минздрава России. Следуя инструкциям мошенников, потерпевшая самостоятельно оформила в различных банках кредиты и перечислила 4,9 млн рублей на указанные счета», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Лжесотрудник Минздрава во время разговора сообщил о том, что якобы мошенники хотят списать со счета тюменки деньги, а также оформить на нее кредиты. Медик считала, что сможет предотвратить обман, оформив на себя кредиты и отправив все средства на «безопасные счета». Уголовное дело по факту произошедшего находится на контроле прокуратуры.

Всего за прошедшую неделю жители региона отдали мошенникам более 56 миллионов рублей. В правоохранительные органы обратилось 93 пострадавших тюменцев.

Подобный случай телефонного мошенничества произошел в Тюмени на прошлой неделе. Женщина доверилась лжесотруднику полиции и оформила на свое имя кредиты на сумму 3,3 млн рублей. Все средства также были отправлены на счета преступников.