Депутат Госдумы Нилов встретиться со студентами тюменского университета

22 апреля 2024 в 02:07 Размер текста - 17 +

Нилов 22 апреля встретится со студентами тюменского ВУЗа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов 22 апреля встретится со студентами тюменского университета. Какой именно ВУЗ посетит политик — не уточняется. «В понедельник, как юридически считается, стартует депутатский отпуск. А есть он в реальности? Уже завтра — встреча со студентами одного из тюменских ВУЗов», — написал Нилов в своем telegram-канале. Также он сообщил, что 23 апреля отправится на заседание комиссии при президенте по делам инвалидов, 24 — на заседание комитета для подготовки важных законопроектов, а 25 — на Всероссийское партийное мероприятие. Сразу после этого Нилов полетит в Санкт-Петербург на День российского парламентаризма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов 22 апреля встретится со студентами тюменского университета. Какой именно ВУЗ посетит политик — не уточняется. «В понедельник, как юридически считается, стартует депутатский отпуск. А есть он в реальности? Уже завтра — встреча со студентами одного из тюменских ВУЗов», — написал Нилов в своем telegram-канале. Также он сообщил, что 23 апреля отправится на заседание комиссии при президенте по делам инвалидов, 24 — на заседание комитета для подготовки важных законопроектов, а 25 — на Всероссийское партийное мероприятие. Сразу после этого Нилов полетит в Санкт-Петербург на День российского парламентаризма.