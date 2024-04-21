21 апреля 2024

Депутат Госдумы Нилов встретиться со студентами тюменского университета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ярослав Нилов, интервью. Москва, нилов ярослав
Нилов 22 апреля встретится со студентами тюменского ВУЗа Фото:

Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов 22 апреля встретится со студентами тюменского университета. Какой именно ВУЗ посетит политик — не уточняется.

«В понедельник, как юридически считается, стартует депутатский отпуск. А есть он в реальности? Уже завтра — встреча со студентами одного из тюменских ВУЗов», — написал Нилов в своем telegram-канале.

Также он сообщил, что 23 апреля отправится на заседание комиссии при президенте по делам инвалидов, 24 — на заседание комитета для подготовки важных законопроектов, а 25 — на Всероссийское партийное мероприятие. Сразу после этого Нилов полетит в Санкт-Петербург на День российского парламентаризма.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов 22 апреля встретится со студентами тюменского университета. Какой именно ВУЗ посетит политик — не уточняется. «В понедельник, как юридически считается, стартует депутатский отпуск. А есть он в реальности? Уже завтра — встреча со студентами одного из тюменских ВУЗов», — написал Нилов в своем telegram-канале. Также он сообщил, что 23 апреля отправится на заседание комиссии при президенте по делам инвалидов, 24 — на заседание комитета для подготовки важных законопроектов, а 25 — на Всероссийское партийное мероприятие. Сразу после этого Нилов полетит в Санкт-Петербург на День российского парламентаризма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...