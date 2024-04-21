Мастер, виновный в травмировании рабочего в ЯНАО, отделался штрафом

Мастер буровой бригады заплатит штраф за травмирование рабочего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО суд признал виновным мастера буровой бригады, который не обеспечил соблюдение мер безопасности при работах на объекте, из-за чего тяжело пострадал рабочий. Мастера приговорили к штрафу, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«В Ямальском районе мастер буровой бригады признан виновным в нарушении требований безопасности на месторождении, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью рабочего. Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Происшествие произошло 11 августа 2023 года на буровой. К монтажным работам для установки гидравлического ключа был привлечен рабочий, не имеющий нужной квалификации. В результате ошибок, допущенных при монтаже оборудования, пострадавший упал с восьмиметровой высоты и получил тяжелые травмы.

Следователи СУ СКР по ЯНАО начали расследование уголовного дела из-за нарушения требований промышленной безопасности. Подозреваемым стал мастер буровой бригады, допустивший травмирование. Уголовное дело было передано в суд в феврале. Суд согласился с обвинительным заключением и признал мастера виновным.