В США заявили о санкциях против китайских банков за сотрудничество с Россией

WSJ: США намерены ввести санкции против КНР из-за торговли с РФ

23 апреля 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Санкции будут введены, если Китай не остановит сотрудничество с РФ Фото: poeloq /Flickr США обдумывают введение санкций в отношении китайских банков, которые участвуют в торговле с Россией. Об этом сообщили в газете The Wall Street Journal. «США разрабатывают санкции, которые угрожают отрезать некоторые китайские банки от глобальной финансовой системы», — говорится в материале. Авторы канала отметили, что санкции могут быть применены, если дипломатические усилия не приведут к изменению политики Пекина в отношении торговых операций с РФ. По информации газеты, предыдущие попытки США оказать давление на китайские банки дали лишь временные результаты, так как малоизвестные региональные учреждения, менее зависимые от доллара, заменили крупные банки, опасающиеся санкций. В связи с этим Вашингтон стремится привлечь европейских союзников к усилению давления на Китай, учитывая их дипломатическое влияние на Пекин. Ранее официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что посольство КНР в США призывает Вашингтон не вмешиваться в торговые отношения Китая и России, передает RT. Китайский экспорт в Россию в марте снизился на 16% из-за растущих антироссийских санкций со стороны США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США обдумывают введение санкций в отношении китайских банков, которые участвуют в торговле с Россией. Об этом сообщили в газете The Wall Street Journal. «США разрабатывают санкции, которые угрожают отрезать некоторые китайские банки от глобальной финансовой системы», — говорится в материале. Авторы канала отметили, что санкции могут быть применены, если дипломатические усилия не приведут к изменению политики Пекина в отношении торговых операций с РФ. По информации газеты, предыдущие попытки США оказать давление на китайские банки дали лишь временные результаты, так как малоизвестные региональные учреждения, менее зависимые от доллара, заменили крупные банки, опасающиеся санкций. В связи с этим Вашингтон стремится привлечь европейских союзников к усилению давления на Китай, учитывая их дипломатическое влияние на Пекин. Ранее официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что посольство КНР в США призывает Вашингтон не вмешиваться в торговые отношения Китая и России, передает RT. Китайский экспорт в Россию в марте снизился на 16% из-за растущих антироссийских санкций со стороны США.