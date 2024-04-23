В США заявили о санкциях против китайских банков за сотрудничество с Россией

WSJ: США намерены ввести санкции против КНР из-за торговли с РФ
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Открытая лицензия на 19.08.2015. Китай, пекин, флаг, китай
Санкции будут введены, если Китай не остановит сотрудничество с РФ Фото:

США обдумывают введение санкций в отношении китайских банков, которые участвуют в торговле с Россией. Об этом сообщили в газете The Wall Street Journal.

«США разрабатывают санкции, которые угрожают отрезать некоторые китайские банки от глобальной финансовой системы», — говорится в материале. Авторы канала отметили, что санкции могут быть применены, если дипломатические усилия не приведут к изменению политики Пекина в отношении торговых операций с РФ.

По информации газеты, предыдущие попытки США оказать давление на китайские банки дали лишь временные результаты, так как малоизвестные региональные учреждения, менее зависимые от доллара, заменили крупные банки, опасающиеся санкций. В связи с этим Вашингтон стремится привлечь европейских союзников к усилению давления на Китай, учитывая их дипломатическое влияние на Пекин.

Ранее официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что посольство КНР в США призывает Вашингтон не вмешиваться в торговые отношения Китая и России, передает RT. Китайский экспорт в Россию в марте снизился на 16% из-за растущих антироссийских санкций со стороны США.

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США обдумывают введение санкций в отношении китайских банков, которые участвуют в торговле с Россией. Об этом сообщили в газете The Wall Street Journal. «США разрабатывают санкции, которые угрожают отрезать некоторые китайские банки от глобальной финансовой системы», — говорится в материале. Авторы канала отметили, что санкции могут быть применены, если дипломатические усилия не приведут к изменению политики Пекина в отношении торговых операций с РФ. По информации газеты, предыдущие попытки США оказать давление на китайские банки дали лишь временные результаты, так как малоизвестные региональные учреждения, менее зависимые от доллара, заменили крупные банки, опасающиеся санкций. В связи с этим Вашингтон стремится привлечь европейских союзников к усилению давления на Китай, учитывая их дипломатическое влияние на Пекин. Ранее официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что посольство КНР в США призывает Вашингтон не вмешиваться в торговые отношения Китая и России, передает RT. Китайский экспорт в Россию в марте снизился на 16% из-за растущих антироссийских санкций со стороны США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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