В США заявили о санкциях против китайских банков за сотрудничество с Россией

Санкции будут введены, если Китай не остановит сотрудничество с РФФото: poeloq /Flickr
США обдумывают введение санкций в отношении китайских банков, которые участвуют в торговле с Россией. Об этом сообщили в газете The Wall Street Journal.
«США разрабатывают санкции, которые угрожают отрезать некоторые китайские банки от глобальной финансовой системы», — говорится в материале. Авторы канала отметили, что санкции могут быть применены, если дипломатические усилия не приведут к изменению политики Пекина в отношении торговых операций с РФ.
По информации газеты, предыдущие попытки США оказать давление на китайские банки дали лишь временные результаты, так как малоизвестные региональные учреждения, менее зависимые от доллара, заменили крупные банки, опасающиеся санкций. В связи с этим Вашингтон стремится привлечь европейских союзников к усилению давления на Китай, учитывая их дипломатическое влияние на Пекин.
Ранее официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что посольство КНР в США призывает Вашингтон не вмешиваться в торговые отношения Китая и России, передает RT. Китайский экспорт в Россию в марте снизился на 16% из-за растущих антироссийских санкций со стороны США.
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США обдумывают введение санкций в отношении китайских банков, которые участвуют в торговле с Россией. Об этом сообщили в газете The Wall Street Journal. «США разрабатывают санкции, которые угрожают отрезать некоторые китайские банки от глобальной финансовой системы», — говорится в материале. Авторы канала отметили, что санкции могут быть применены, если дипломатические усилия не приведут к изменению политики Пекина в отношении торговых операций с РФ. По информации газеты, предыдущие попытки США оказать давление на китайские банки дали лишь временные результаты, так как малоизвестные региональные учреждения, менее зависимые от доллара, заменили крупные банки, опасающиеся санкций. В связи с этим Вашингтон стремится привлечь европейских союзников к усилению давления на Китай, учитывая их дипломатическое влияние на Пекин. Ранее официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что посольство КНР в США призывает Вашингтон не вмешиваться в торговые отношения Китая и России, передает RT. Китайский экспорт в Россию в марте снизился на 16% из-за растущих антироссийских санкций со стороны США.