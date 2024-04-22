22 апреля 2024

На Ямале выписали штраф за несанкционированный запуск квадрокоптера

© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале выписали штраф за запуск квадрокоптера Фото:

В Новом Уренгое местного жителя привлекли к административной ответственности за несанкционированный запуск квадрокоптера, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Размер штрафа — 30 тысяч рублей.

«В начале марта текущего года мужчина в целях видеосъемки выполнил полет с использованием беспилотного воздушного судна над территорией Нового Уренгоя в отсутствие обязательного разрешения органа обслуживания воздушного движения, чем нарушил установленный законом порядок использования воздушного пространства», — сообщает прокуратура в Telegram. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что компания из ЯНАО заплатит 200 тысяч рублей за съемки с квадрокоптера. Прибор не был поставлен на государственный учет.

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В Новом Уренгое местного жителя привлекли к административной ответственности за несанкционированный запуск квадрокоптера, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Размер штрафа — 30 тысяч рублей. «В начале марта текущего года мужчина в целях видеосъемки выполнил полет с использованием беспилотного воздушного судна над территорией Нового Уренгоя в отсутствие обязательного разрешения органа обслуживания воздушного движения, чем нарушил установленный законом порядок использования воздушного пространства», — сообщает прокуратура в Telegram. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что компания из ЯНАО заплатит 200 тысяч рублей за съемки с квадрокоптера. Прибор не был поставлен на государственный учет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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