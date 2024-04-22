На Ямале выписали штраф за несанкционированный запуск квадрокоптера

В Новом Уренгое местного жителя привлекли к административной ответственности за несанкционированный запуск квадрокоптера, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Размер штрафа — 30 тысяч рублей.
«В начале марта текущего года мужчина в целях видеосъемки выполнил полет с использованием беспилотного воздушного судна над территорией Нового Уренгоя в отсутствие обязательного разрешения органа обслуживания воздушного движения, чем нарушил установленный законом порядок использования воздушного пространства», — сообщает прокуратура в Telegram. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что компания из ЯНАО заплатит 200 тысяч рублей за съемки с квадрокоптера. Прибор не был поставлен на государственный учет.
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В Новом Уренгое местного жителя привлекли к административной ответственности за несанкционированный запуск квадрокоптера, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Размер штрафа — 30 тысяч рублей. «В начале марта текущего года мужчина в целях видеосъемки выполнил полет с использованием беспилотного воздушного судна над территорией Нового Уренгоя в отсутствие обязательного разрешения органа обслуживания воздушного движения, чем нарушил установленный законом порядок использования воздушного пространства», — сообщает прокуратура в Telegram. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что компания из ЯНАО заплатит 200 тысяч рублей за съемки с квадрокоптера. Прибор не был поставлен на государственный учет.