24 апреля 2024

В Курганской области выпал снег. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане и других муниципалитетах региона выпал снег Фото:

На территории Курганской области 25 апреля наблюдаются осадки в виде снега, который покрыл населенные пункты региона. Об этом URA.RU сообщают читатели, некоторые из них поделились с редакцией агентства фото заснеженных улиц.

«В Кургане и других населенных пунктах региона выпал снег. Дворы полностью заснежены с утра», — обсуждают читатели. Так, житель Шадринска (Курганская область) поделился фото улицы, которая напоминает зимний пейзаж. Также аномальная погода пришла в Катайск, Далматово, Целинное и Звериноголовский округ.

В Курганской области 25 апреля выпал снег
В Курганской области 25 апреля выпал снег

Ранее URA.RU писало, что в Кургане после аномальной жары прогнозируют дожди и мокрый снег. Такая погода сохранится 25 и 26 апреля. Также ранее сообщалось, что курганских водителей предупредили о необходимости соблюдения мер безопасности на дорогах, так как высока вероятность образования снежных заносов.

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На территории Курганской области 25 апреля наблюдаются осадки в виде снега, который покрыл населенные пункты региона. Об этом URA.RU сообщают читатели, некоторые из них поделились с редакцией агентства фото заснеженных улиц. «В Кургане и других населенных пунктах региона выпал снег. Дворы полностью заснежены с утра», — обсуждают читатели. Так, житель Шадринска (Курганская область) поделился фото улицы, которая напоминает зимний пейзаж. Также аномальная погода пришла в Катайск, Далматово, Целинное и Звериноголовский округ. Ранее URA.RU писало, что в Кургане после аномальной жары прогнозируют дожди и мокрый снег. Такая погода сохранится 25 и 26 апреля. Также ранее сообщалось, что курганских водителей предупредили о необходимости соблюдения мер безопасности на дорогах, так как высока вероятность образования снежных заносов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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