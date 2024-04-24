На территории Курганской области 25 апреля наблюдаются осадки в виде снега, который покрыл населенные пункты региона. Об этом URA.RU сообщают читатели, некоторые из них поделились с редакцией агентства фото заснеженных улиц.
«В Кургане и других населенных пунктах региона выпал снег. Дворы полностью заснежены с утра», — обсуждают читатели. Так, житель Шадринска (Курганская область) поделился фото улицы, которая напоминает зимний пейзаж. Также аномальная погода пришла в Катайск, Далматово, Целинное и Звериноголовский округ.
В Курганской области 25 апреля выпал снег
Читатель URA.RU
Ранее URA.RU писало, что в Кургане после аномальной жары прогнозируют дожди и мокрый снег. Такая погода сохранится 25 и 26 апреля. Также ранее сообщалось, что курганских водителей предупредили о необходимости соблюдения мер безопасности на дорогах, так как высока вероятность образования снежных заносов.
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На территории Курганской области 25 апреля наблюдаются осадки в виде снега, который покрыл населенные пункты региона. Об этом URA.RU сообщают читатели, некоторые из них поделились с редакцией агентства фото заснеженных улиц. «В Кургане и других населенных пунктах региона выпал снег. Дворы полностью заснежены с утра», — обсуждают читатели. Так, житель Шадринска (Курганская область) поделился фото улицы, которая напоминает зимний пейзаж. Также аномальная погода пришла в Катайск, Далматово, Целинное и Звериноголовский округ. Ранее URA.RU писало, что в Кургане после аномальной жары прогнозируют дожди и мокрый снег. Такая погода сохранится 25 и 26 апреля. Также ранее сообщалось, что курганских водителей предупредили о необходимости соблюдения мер безопасности на дорогах, так как высока вероятность образования снежных заносов.