С тюменцев начали требовать плату за отдых в городских парках

25 апреля 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Во время майских праздников в Гилевской роще Тюмени ожидается большой наплыв отдыхающих Фото: Денис Моргунов © URA.RU В тюменских парках появились люди, которые за деньги готовы занять и придержать места в бесплатных беседках для отдыхающих. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакции. По их словам, стоимость подобных услуг начинается от 1000 рублей. «Как только начались первые теплые деньки и люди потянулись в парки, появились эти дельцы. Предлагают за деньги занять беседки, чтобы отдыхающим не пришлось искать свободные места. За свои услуги просят по будням от 1000 рублей, в выходные и праздничные дни — от 1500 рублей», — сообщил агентству один из жителей Тюмени. Он добавил, что многие жители Тюмени активно пользуются услугами этих людей. «Самый высокий спрос на услуги, если можно так сказать, этих кустарных предпринимателей — в Гилевской роще. Там всегда многолюдно и по выходным найти свободную беседку практически невозможно. Поэтому многие тюменцы готовы платить за то, чтобы зону отдыха для них придержали», — отметил собеседник URA.RU. По его словам, «предприниматели» уже начали принимать заявки на бронь бесплатных беседок во время майских праздников. Комментарии правоохранительных структур ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В тюменских парках появились люди, которые за деньги готовы занять и придержать места в бесплатных беседках для отдыхающих. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакции. По их словам, стоимость подобных услуг начинается от 1000 рублей. «Как только начались первые теплые деньки и люди потянулись в парки, появились эти дельцы. Предлагают за деньги занять беседки, чтобы отдыхающим не пришлось искать свободные места. За свои услуги просят по будням от 1000 рублей, в выходные и праздничные дни — от 1500 рублей», — сообщил агентству один из жителей Тюмени. Он добавил, что многие жители Тюмени активно пользуются услугами этих людей. «Самый высокий спрос на услуги, если можно так сказать, этих кустарных предпринимателей — в Гилевской роще. Там всегда многолюдно и по выходным найти свободную беседку практически невозможно. Поэтому многие тюменцы готовы платить за то, чтобы зону отдыха для них придержали», — отметил собеседник URA.RU. По его словам, «предприниматели» уже начали принимать заявки на бронь бесплатных беседок во время майских праздников. Комментарии правоохранительных структур ожидается.