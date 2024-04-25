25 апреля 2024

Из тюменской области эвакуируют деревню, где прорвало дамбу. Фоторепортаж

В тюменской деревне Кареглазова люди вывозят скот и спешно собирают вещи
© Служба новостей «URA.RU»
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В деревню Кареглазова пришла «большая вода»
В деревню Кареглазова пришла «большая вода» Фото:
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В тюменской деревне Кареглазова в Абатском районе прорвало дамбу. Местные жители вынуждены срочно эвакуироваться, попутно собирая скот. О том, что происходит в районе, куда пришла «большая вода» — в фоторепортаже URA.RU.

В деревню Кареглазова пришла «большая вода». Местные жители могут передвигаться по колено в воде
В деревню Кареглазова пришла «большая вода». Местные жители могут передвигаться по колено в воде
Фото:
Местные эвакуировались заранее и в спешке приехали собирать оставшиеся вещи
Местные эвакуировались заранее и в спешке приехали собирать оставшиеся вещи
Фото:
Вокруг звучат сирены. Но улицы пустые
Вокруг звучат сирены. Но улицы пустые
Фото:
Полицейские призывают срочно эвакуироваться и покинуть свои дома
Полицейские призывают срочно эвакуироваться и покинуть свои дома
Фото:
Дамбу в деревне прорвало. Ее срочно укрепляют
Дамбу в деревне прорвало. Ее срочно укрепляют
Фото:
Вода подтопила жилые дома
Вода подтопила жилые дома
Фото:
Так выглядит дорога на деревню Кареглазова
Так выглядит дорога на деревню Кареглазова
Фото:

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В тюменской деревне Кареглазова в Абатском районе прорвало дамбу. Местные жители вынуждены срочно эвакуироваться, попутно собирая скот. О том, что происходит в районе, куда пришла «большая вода» — в фоторепортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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