В деревню Кареглазова пришла «большая вода»
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
В тюменской деревне Кареглазова в Абатском районе прорвало дамбу. Местные жители вынуждены срочно эвакуироваться, попутно собирая скот. О том, что происходит в районе, куда пришла «большая вода» — в фоторепортаже URA.RU.
В деревню Кареглазова пришла «большая вода». Местные жители могут передвигаться по колено в воде
Местные эвакуировались заранее и в спешке приехали собирать оставшиеся вещи
Вокруг звучат сирены. Но улицы пустые
Полицейские призывают срочно эвакуироваться и покинуть свои дома
Дамбу в деревне прорвало. Ее срочно укрепляют
Вода подтопила жилые дома
Так выглядит дорога на деревню Кареглазова
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