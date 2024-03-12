Обвиняемый в педофилии тюменец натравил опеку на мать жертвы

Мужчина оспаривает приговор, хотя ранее суд признал его виновным в изнасиловании падчерицы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени мужчина, признанный виновным в неоднократном изнасиловании падчерицы, и оспаривающий вынесенный приговор, написал заявление на свою бывшую супругу, после чего к ней пришли органы опеки. Об этом URA.RU рассказала сама тюменка.

Органы опеки пришли к тюменке неожиданно, но неспроста Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Он (бывший муж — прим. ред.) был осужден за изнасилование моей дочери на 15 лет лишения свободы. Однако позднее приговор отменили из-за нарушения уголовно-процессуального закона в ходе рассмотрения дела. Сейчас проходит пересмотр. А недавно ко мне пришли органы опеки с проверкой. Как оказалось — по заявлению ранее осужденного, который сейчас в СИЗО», — рассказала URA.RU тюменка.

О том, что визит был спровоцирован бывшим мужем, собеседнице агентства рассказала посетивший ее специалист. Находясь в СИЗО, мужчина написал заявление в одно из силовых ведомств. В нем он утверждал, что его судят по сфабрикованному делу, а пока это происходит он переживает за сохранность своей недвижимости, а также беспокоится за общих с бывшей супругой детей, которые проживают с ней в этой квартире.

«Опека не нашла никаких нарушений или проблем. Проверка прошла спокойно. Мне даже посоветовали подать на лишение его родительских прав, учитывая, по каким статьям его судят. Заявление помогли составить в центре „Радость“, с психологом помогли в центре „Семья“», — рассказала тюменка.

Сейчас женщина ждет начала процесса. А еще очень переживает за исход первого дела, об изнасиловании. Она боится, что мужчину могут оправдать, либо уменьшить ему срок. По ее мнению, адвокат обвиняемого специально тянет время, чтобы мужчина как можно дольше пробыл в СИЗО, ведь в нем один день идет за полтора, что будет учтено при вынесении приговора.

Ранее агентство рассказывало историю пострадавшей девочки: отчим насиловал ее годами, запугивая и заставляя молчать. Сейчас юную девушку вновь вызывают в суд, чтобы она уже в который раз рассказал подробности тех лет, о которых вспоминать потерпевшая совсем не хочет.

Вызывают в суд и бывшего мужа матери пострадавшей. Для чего — женщина не понимает. Мужчина давно в новом браке и живет в другом регионе, а у его супруги серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего мужу необходимо постоянно находиться рядом с ней.

«На мой взгляд, это еще один способ исскуственно затянуть процесс. Прошлое заседание у нас было в феврале, а следующее назначено только на май», — подытожила тюменка.

URA.RU направило запрос в департамент социального развития Тюменской области. с просьбой рассказать, на каком основании органы опеки заинтересовались семьей. Ответ ожидается.