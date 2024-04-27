НПЗ в Краснодарском крае приостановил работу после украинских ударов

27 апреля 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Краснодарский НПЗ «Славянск ЭКО» частично приостановил работу из-за атак украинских БПЛА, уточнил Эдуард Труднев (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Краснодарский НПЗ «Славянск ЭКО» частично приостановил работу после ударов ВСУ минувшей ночью. Об этом сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний Эдуард Труднев. «Работа завода частично приостановлена. Ровно 10 БПЛА прилетели именно в завод, был сильный пожар. Возможно наличие скрытых повреждений», — сказал Труднев. Его слова передает ТАСС. Об атаках по Краснодарскому краю также сообщили в Минобороны РФ. Известно, что ВС РФ ликвидировали 66 беспилотников ВСУ, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Краснодарский НПЗ «Славянск ЭКО» частично приостановил работу после ударов ВСУ минувшей ночью. Об этом сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний Эдуард Труднев. «Работа завода частично приостановлена. Ровно 10 БПЛА прилетели именно в завод, был сильный пожар. Возможно наличие скрытых повреждений», — сказал Труднев. Его слова передает ТАСС. Об атаках по Краснодарскому краю также сообщили в Минобороны РФ. Известно, что ВС РФ ликвидировали 66 беспилотников ВСУ, передает телеканал 360.