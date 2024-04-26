26 апреля 2024

Инстасамка подарит 100 тысяч за 15 секунд видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт группы Tesla Boy в «Доме Печати». Екатеринбург, концерт, мобильники, фото на телефон, дом печати, гаджеты, видео на телефон, зрители
Пользователю социальной сети артистка готова подарить деньги за короткий танец, снятый на видео Фото:

Рэп — певица Instasamka (Дарья Зотеева) из Тобольска (Тюменская область) объявила розыгрыш 100 тысяч рублей за короткое видео с танцем в социальной сети. Об этом певица написала в своем официальном telegram-канале.

«Видео с танцем и звук на 15 секунд, под который надо станцевать, снять на видео и выложить в TikTok. Чей танец наберет больше всего просмотров — отправлю 100 тысяч на карту. Результат через две недели», — написала артистка у себя в telegram-канале.

Песня, под которую необходимо станцевать — иностранная и не перепета самой артисткой. Ранее URA.RU писало, что хит певицы Instasamka «За деньги да» перепела Надежда Бабкина и ее ансамбль «Русская песня».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рэп — певица Instasamka (Дарья Зотеева) из Тобольска (Тюменская область) объявила розыгрыш 100 тысяч рублей за короткое видео с танцем в социальной сети. Об этом певица написала в своем официальном telegram-канале. «Видео с танцем и звук на 15 секунд, под который надо станцевать, снять на видео и выложить в TikTok. Чей танец наберет больше всего просмотров — отправлю 100 тысяч на карту. Результат через две недели», — написала артистка у себя в telegram-канале. Песня, под которую необходимо станцевать — иностранная и не перепета самой артисткой. Ранее URA.RU писало, что хит певицы Instasamka «За деньги да» перепела Надежда Бабкина и ее ансамбль «Русская песня».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...