Инстасамка подарит 100 тысяч за 15 секунд видео

27 апреля 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Пользователю социальной сети артистка готова подарить деньги за короткий танец, снятый на видео Фото: Дарья Попова © URA.RU Рэп — певица Instasamka (Дарья Зотеева) из Тобольска (Тюменская область) объявила розыгрыш 100 тысяч рублей за короткое видео с танцем в социальной сети. Об этом певица написала в своем официальном telegram-канале. «Видео с танцем и звук на 15 секунд, под который надо станцевать, снять на видео и выложить в TikTok. Чей танец наберет больше всего просмотров — отправлю 100 тысяч на карту. Результат через две недели», — написала артистка у себя в telegram-канале. Песня, под которую необходимо станцевать — иностранная и не перепета самой артисткой. Ранее URA.RU писало, что хит певицы Instasamka «За деньги да» перепела Надежда Бабкина и ее ансамбль «Русская песня». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рэп — певица Instasamka (Дарья Зотеева) из Тобольска (Тюменская область) объявила розыгрыш 100 тысяч рублей за короткое видео с танцем в социальной сети. Об этом певица написала в своем официальном telegram-канале. «Видео с танцем и звук на 15 секунд, под который надо станцевать, снять на видео и выложить в TikTok. Чей танец наберет больше всего просмотров — отправлю 100 тысяч на карту. Результат через две недели», — написала артистка у себя в telegram-канале. Песня, под которую необходимо станцевать — иностранная и не перепета самой артисткой. Ранее URA.RU писало, что хит певицы Instasamka «За деньги да» перепела Надежда Бабкина и ее ансамбль «Русская песня».