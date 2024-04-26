Инстасамка подарит 100 тысяч за 15 секунд видео

Рэп — певица Instasamka (Дарья Зотеева) из Тобольска (Тюменская область) объявила розыгрыш 100 тысяч рублей за короткое видео с танцем в социальной сети. Об этом певица написала в своем официальном telegram-канале.
«Видео с танцем и звук на 15 секунд, под который надо станцевать, снять на видео и выложить в TikTok. Чей танец наберет больше всего просмотров — отправлю 100 тысяч на карту. Результат через две недели», — написала артистка у себя в telegram-канале.
Песня, под которую необходимо станцевать — иностранная и не перепета самой артисткой. Ранее URA.RU писало, что хит певицы Instasamka «За деньги да» перепела Надежда Бабкина и ее ансамбль «Русская песня».
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Рэп — певица Instasamka (Дарья Зотеева) из Тобольска (Тюменская область) объявила розыгрыш 100 тысяч рублей за короткое видео с танцем в социальной сети. Об этом певица написала в своем официальном telegram-канале. «Видео с танцем и звук на 15 секунд, под который надо станцевать, снять на видео и выложить в TikTok. Чей танец наберет больше всего просмотров — отправлю 100 тысяч на карту. Результат через две недели», — написала артистка у себя в telegram-канале. Песня, под которую необходимо станцевать — иностранная и не перепета самой артисткой. Ранее URA.RU писало, что хит певицы Instasamka «За деньги да» перепела Надежда Бабкина и ее ансамбль «Русская песня».