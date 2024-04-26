У «Новых людей» в Тюменской области появится первый депутат. Инсайд

27 апреля 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Новые люди в Тюменской области получат первый мандат Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU У «Новых людей» в Тюменской области может появиться первый депутат. Торги начались за мандат в думу Голышмановского городского округа. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к местной политике. «Местная администрация настроена обеспечить партии проходной округ: в муниципалитете родился нынешний депутат Госдумы от НЛ Ксения Горяева, которая сейчас имеет на малой родине огромную популярность. Люди там с радостью поддержат партию», — говорят собеседники агентства. Выборы в думу Голышмановского округа состоятся в сентябре 2024 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что в тюменском отделении партии в третий раз сменился секретарь. Им стал экс-депутат гордумы от ЛДПР Александр Яковенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У «Новых людей» в Тюменской области может появиться первый депутат. Торги начались за мандат в думу Голышмановского городского округа. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к местной политике. «Местная администрация настроена обеспечить партии проходной округ: в муниципалитете родился нынешний депутат Госдумы от НЛ Ксения Горяева, которая сейчас имеет на малой родине огромную популярность. Люди там с радостью поддержат партию», — говорят собеседники агентства. Выборы в думу Голышмановского округа состоятся в сентябре 2024 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что в тюменском отделении партии в третий раз сменился секретарь. Им стал экс-депутат гордумы от ЛДПР Александр Яковенко.