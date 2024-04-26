26 апреля 2024

У «Новых людей» в Тюменской области появится первый депутат. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Алексеем Нечаевым. Москва, партия новые люди, новые люди
Новые люди в Тюменской области получат первый мандат Фото:

У «Новых людей» в Тюменской области может появиться первый депутат. Торги начались за мандат в думу Голышмановского городского округа. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к местной политике.

«Местная администрация настроена обеспечить партии проходной округ: в муниципалитете родился нынешний депутат Госдумы от НЛ Ксения Горяева, которая сейчас имеет на малой родине огромную популярность. Люди там с радостью поддержат партию», — говорят собеседники агентства.

Выборы в думу Голышмановского округа состоятся в сентябре 2024 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что в тюменском отделении партии в третий раз сменился секретарь. Им стал экс-депутат гордумы от ЛДПР Александр Яковенко.

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У «Новых людей» в Тюменской области может появиться первый депутат. Торги начались за мандат в думу Голышмановского городского округа. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к местной политике. «Местная администрация настроена обеспечить партии проходной округ: в муниципалитете родился нынешний депутат Госдумы от НЛ Ксения Горяева, которая сейчас имеет на малой родине огромную популярность. Люди там с радостью поддержат партию», — говорят собеседники агентства. Выборы в думу Голышмановского округа состоятся в сентябре 2024 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что в тюменском отделении партии в третий раз сменился секретарь. Им стал экс-депутат гордумы от ЛДПР Александр Яковенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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