В Тюмени ждут взрывного спроса на загородную недвижимость

В мае в Тюмени резко вырастет интерес покупателей к дачам, коттеджам и участкам

28 апреля 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

Дома и коттеджи начнут массово раскупать за два месяца до завершения ипотеки с господдержкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После майских праздников в Тюмени ожидается взрывной рост интереса покупателей к загородной недвижимости. Об этом URA.RU рассказала президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина. «Первого июля закончит работу льготная ипотечная программа с господдержкой. Как мы знаем по предыдущим случаям, примерно месяца за два до завершения ипотечных программ люди начинают массированно ими интересоваться. Пытаются „попасть в последний вагон“, пока еще есть такой шанс. Ожидаю, что сейчас будет то же самое», — пояснила URA.RU Бабушкина.



В целом, добавила она в беседе с URA.RU, спрос на загородную недвижимость в Тюмени в настоящий момент существенно ниже, чем в апреле 2023 года. «Особенно это видно по спросу на дачи — там сейчас спад. Покупатель переключился на участки, на которых потом строится. Люди стали более требовательны и хотят, чтобы дом был не куплен как есть, а построен с учетом всех их пожеланий», — сообщила URA.RU Бабушкина. По ее словам, средняя цена строительства сейчас позволяет уложиться в требования госпрограммы (максимальная сумма в шесть млн рублей — прим. автора). При этом готовую дачу с домом, пригодным для круглогодичного проживания, можно приобрести за три млн рублей. Однако острый дефицит земельных участков усложняет поиск места для строительства. «Люди пользуются тем, что по госпрограмме можно приобрести участок и в садоводческих товариществах. Часто именно этот вариант оказывается самым доступным. Потом уже на этот участок привлекают строительную компанию и возводят жилье», — пояснила Бабушкина схему в беседе с URA.RU. Стоимость загородной недвижимости при этом продолжает оставаться на гораздо более низком уровне, чем стоимость городского жилья. По словам Бабушкиной, площадь в пригороде, которая обойдется в шесть миллионов рублей, в городской квартире будет стоить не меньше 10 миллионов. Ожидается, что после майских праздников также по экспоненте начнет расти спрос именно на дачи. Традиционно именно этот сезон риэлторы называют «высоким» для продажи садовых участков. Ранее URA.RU рассказывало, что спрос на готовую загородную недвижимость вырос за год почти на четверть. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После майских праздников в Тюмени ожидается взрывной рост интереса покупателей к загородной недвижимости. Об этом URA.RU рассказала президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина. «Первого июля закончит работу льготная ипотечная программа с господдержкой. Как мы знаем по предыдущим случаям, примерно месяца за два до завершения ипотечных программ люди начинают массированно ими интересоваться. Пытаются „попасть в последний вагон“, пока еще есть такой шанс. Ожидаю, что сейчас будет то же самое», — пояснила URA.RU Бабушкина. В целом, добавила она в беседе с URA.RU, спрос на загородную недвижимость в Тюмени в настоящий момент существенно ниже, чем в апреле 2023 года. «Особенно это видно по спросу на дачи — там сейчас спад. Покупатель переключился на участки, на которых потом строится. Люди стали более требовательны и хотят, чтобы дом был не куплен как есть, а построен с учетом всех их пожеланий», — сообщила URA.RU Бабушкина. По ее словам, средняя цена строительства сейчас позволяет уложиться в требования госпрограммы (максимальная сумма в шесть млн рублей — прим. автора). При этом готовую дачу с домом, пригодным для круглогодичного проживания, можно приобрести за три млн рублей. Однако острый дефицит земельных участков усложняет поиск места для строительства. «Люди пользуются тем, что по госпрограмме можно приобрести участок и в садоводческих товариществах. Часто именно этот вариант оказывается самым доступным. Потом уже на этот участок привлекают строительную компанию и возводят жилье», — пояснила Бабушкина схему в беседе с URA.RU. Стоимость загородной недвижимости при этом продолжает оставаться на гораздо более низком уровне, чем стоимость городского жилья. По словам Бабушкиной, площадь в пригороде, которая обойдется в шесть миллионов рублей, в городской квартире будет стоить не меньше 10 миллионов. Ожидается, что после майских праздников также по экспоненте начнет расти спрос именно на дачи. Традиционно именно этот сезон риэлторы называют «высоким» для продажи садовых участков. Ранее URA.RU рассказывало, что спрос на готовую загородную недвижимость вырос за год почти на четверть.