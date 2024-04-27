Курганцы жалуются, что почтовое отделение якобы перевели на самообслуживание

Курганцы жалуются, что в почтовом отделении во Введенском Кетовского округа получать письма приходится самостоятельно. Жители отмечают, что нет сотрудника, который бы разносил корреспонденцию. Об этом URA.RU сообщили местные жители. В управлении «Почты России» по Курганской области корреспонденту информацию не подтвердили.
«Почтальон в отделении есть, но по домам письма никто не разносит. Сельчанам приходится самим приходить на почту, чтобы забрать корреспонденцию, которую поставили в коробки на стойке», — делятся с URA.RU местные жители.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу управления «Почты России» по Курганской области. Журналисту сообщили, что информация про то, что сотрудников в отделении нет, является недостоверной. Почтовое отделение в селе Введенское работает в соответствии с графиком, почтальон в отделении есть. «Посылки выдаются после удостоверения личности непосредственно адресату, заказная корреспонденция выдается в таком же порядке», — пояснили корреспонденту.
URA.RU писало ранее, что в селе Введенское Курганской области из почтового отделения уволился сотрудник, который разносил пенсию. Работник был недоволен зарплатой и уровнем ответственности. В пресс-службе «Почты России» информацию об увольнении подтвердили, но пояснили, что это не отразится на гражданах.
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Курганцы жалуются, что в почтовом отделении во Введенском Кетовского округа получать письма приходится самостоятельно. Жители отмечают, что нет сотрудника, который бы разносил корреспонденцию. Об этом URA.RU сообщили местные жители. В управлении «Почты России» по Курганской области корреспонденту информацию не подтвердили. «Почтальон в отделении есть, но по домам письма никто не разносит. Сельчанам приходится самим приходить на почту, чтобы забрать корреспонденцию, которую поставили в коробки на стойке», — делятся с URA.RU местные жители. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу управления «Почты России» по Курганской области. Журналисту сообщили, что информация про то, что сотрудников в отделении нет, является недостоверной. Почтовое отделение в селе Введенское работает в соответствии с графиком, почтальон в отделении есть. «Посылки выдаются после удостоверения личности непосредственно адресату, заказная корреспонденция выдается в таком же порядке», — пояснили корреспонденту. URA.RU писало ранее, что в селе Введенское Курганской области из почтового отделения уволился сотрудник, который разносил пенсию. Работник был недоволен зарплатой и уровнем ответственности. В пресс-службе «Почты России» информацию об увольнении подтвердили, но пояснили, что это не отразится на гражданах.