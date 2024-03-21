В селе под Курганом уволился последний почтальон, который разносил пенсию

21 марта 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

В курганском отделении почты больше некому работать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Введенское Курганской области из почтового отделения уволился последний сотрудник, который разносил пенсию. Работник был недоволен зарплатой и уровнем ответственности. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил местный житель. В пресс-службе «Почты России» информацию об увольнении подтвердили, но пояснили, что это не отразится на гражданах. «В селе Введенское Кетовского округа уволился последний почтальон, который разносил пенсию. Причина — низкая зарплата, высокая ответственность за деньги, отсутствие страховку почтальонов», — пояснил URA.RU курганец. Сообщается, что пенсионеры переживают из-за того, кто будет приносить пенсию. Сейчас в самом почтовом отделении работает один сотрудник. Он принимает на пункте людей. Журналисту рассказали, что на отправку посылок очередь выходит далеко за пределы отделения. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу «Почты России» по Курганской области. Журналисту пояснили, что почтальона ушел по собственному желанию. Его увольнение, со слов представителей управления, не отразится на обслуживании жителей села Введенское. «Отделение работает в штатном режиме по графику: вторник, четверг, суббота с 9.00 до 14.00. Клиентов в отделении принимает начальник, а еще один почтальон обслуживает их на дому. Пенсии, социальные пособия и корреспонденцию жителям доставляют строго по графику», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Отмечается, что в ближайшее время на работу выйдет оператор для обслуживания клиентов в отделении, после чего время работы почты увеличится. Помимо этого, руководство курганского управления «Почты России» обратились к главе Кетовского округа за содействием в поиске двух кандидатов на должности почтальонов. Ранее URA.RU писало, что в курганском селе Введенское уже были проблемы с работой отделения «Почты России». Там руководители покидали свои должности, а почтальоны и жители не могут попасть в помещение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Введенское Курганской области из почтового отделения уволился последний сотрудник, который разносил пенсию. Работник был недоволен зарплатой и уровнем ответственности. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил местный житель. В пресс-службе «Почты России» информацию об увольнении подтвердили, но пояснили, что это не отразится на гражданах. «В селе Введенское Кетовского округа уволился последний почтальон, который разносил пенсию. Причина — низкая зарплата, высокая ответственность за деньги, отсутствие страховку почтальонов», — пояснил URA.RU курганец. Сообщается, что пенсионеры переживают из-за того, кто будет приносить пенсию. Сейчас в самом почтовом отделении работает один сотрудник. Он принимает на пункте людей. Журналисту рассказали, что на отправку посылок очередь выходит далеко за пределы отделения. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу «Почты России» по Курганской области. Журналисту пояснили, что почтальона ушел по собственному желанию. Его увольнение, со слов представителей управления, не отразится на обслуживании жителей села Введенское. «Отделение работает в штатном режиме по графику: вторник, четверг, суббота с 9.00 до 14.00. Клиентов в отделении принимает начальник, а еще один почтальон обслуживает их на дому. Пенсии, социальные пособия и корреспонденцию жителям доставляют строго по графику», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Отмечается, что в ближайшее время на работу выйдет оператор для обслуживания клиентов в отделении, после чего время работы почты увеличится. Помимо этого, руководство курганского управления «Почты России» обратились к главе Кетовского округа за содействием в поиске двух кандидатов на должности почтальонов. Ранее URA.RU писало, что в курганском селе Введенское уже были проблемы с работой отделения «Почты России». Там руководители покидали свои должности, а почтальоны и жители не могут попасть в помещение.