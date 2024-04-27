В Ишиме отменили приезд «Эшелона Победы»

Прибытие поезда в Ишим отменили из соображений безопасности Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловская железная дорога вместе с правоохранителями и подразделениями транспортной безопасности решили отменить работу «Эшелона Победы» в городе Ишим (Тюменская область) в мае 2024 года. Об этом сообщили в администрации города.

«Свердловской железной дорогой совместно с правоохранительными органами и подразделениями транспортной безопасности принято коллегиальное решение о невозможности организации работы поезда „Эшелон Победы“ на станции Ишим в мае 2024 года», — сообщили представители ишимской мэрии в своем telegram-канале.

Такое решение принято из-за введенных в регионе дополнительных мер безопасности во время проведения массовых мероприятий. В администрации также рассказали, что работа по усилению мер обеспечения безопасности будет продолжаться, чтобы в дальнейшем подобные проекты могли быть реализованы на территории города.

Ранее URA.RU сообщало, что «Эшелон Победы» прибудет в Пермь. Он будет стоять на станции «Пермь II» восьмого мая с 8:20 до 11:35.