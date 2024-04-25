25 апреля 2024

В Пермь прибудет «Эшелон победы» в преддверии 9 мая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, день победы, перрон, поезд победы
Поезд остановится в Кунгуре и Перми Фото:

В Пермь накануне 8 мая приедет исторический поезд «Эшелон Победы». Он будет стоять на станции «Пермь II» с 08:20 до 13:35.

«В Перми перед празднованием Дня Победы прибудет передвижной железнодорожный музей „Эшелон Победы“. В состав войдут несколько вагонов с историческими реконструкциями», — сообщает «Комсомольская правда Пермь».

Также поезд остановится на станции в Кунгуре. Там он будет 7 мая с 11:50 до 13:35, сообщили в администрации Кунгурского муниципального округа. Уточняется, что кроме выставочных вагонов зрители смогут увидеть платформы с военной техникой. Вход будет бесплатным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермь накануне 8 мая приедет исторический поезд «Эшелон Победы». Он будет стоять на станции «Пермь II» с 08:20 до 13:35. «В Перми перед празднованием Дня Победы прибудет передвижной железнодорожный музей „Эшелон Победы“. В состав войдут несколько вагонов с историческими реконструкциями», — сообщает «Комсомольская правда Пермь». Также поезд остановится на станции в Кунгуре. Там он будет 7 мая с 11:50 до 13:35, сообщили в администрации Кунгурского муниципального округа. Уточняется, что кроме выставочных вагонов зрители смогут увидеть платформы с военной техникой. Вход будет бесплатным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...