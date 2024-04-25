В Пермь прибудет «Эшелон победы» в преддверии 9 мая

Поезд остановится в Кунгуре и Перми
В Пермь накануне 8 мая приедет исторический поезд «Эшелон Победы». Он будет стоять на станции «Пермь II» с 08:20 до 13:35.
«В Перми перед празднованием Дня Победы прибудет передвижной железнодорожный музей „Эшелон Победы“. В состав войдут несколько вагонов с историческими реконструкциями», — сообщает «Комсомольская правда Пермь».
Также поезд остановится на станции в Кунгуре. Там он будет 7 мая с 11:50 до 13:35, сообщили в администрации Кунгурского муниципального округа. Уточняется, что кроме выставочных вагонов зрители смогут увидеть платформы с военной техникой. Вход будет бесплатным.
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