27 апреля 2024

Власти ЯНАО выделили 3,6 млрд рублей для застройки берега реки Преображенки

© Служба новостей «URA.RU»
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Застройкой правого берега Преображенки займется Фонд жилищного строительства ЯНАО Фото:

Власти ЯНАО одобрили выделение 3,63 миллиарда рублей в 2024 и 2025 годах на обеспечение застройки правого берега реки Преображенки в Салехарде. Субсидия будет перечислена некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства» (НКО ФЖС), сообщили в региональном правительстве.

«Постановление предусматривает порядок предоставления субсидии НКО ФЖС ЯНАО на финансовое обеспечение инфраструктурного проекта „Строительство инженерного обеспечения объектов капитального строительства в микрорайоне Обдорском в Салехарде“. Оно необходимо для реализации проекта „Инженерное обеспечение застройки правого берега реки Преображенка в Салехарде“ за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита», — написано на сайте ведомства.

Этот проект нацелен на создание коммунальных сетей строящихся объектов в микрорайоне Обдорском. Постановление подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

URA.RU ранее сообщало, что в Салехарде займутся улучшением экологического состояния береговой линии и акватории реки Преображенки. Кроме этого, власти намерены обеспечить безаварийность эксплуатации местного гидротехнического сооружения.

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Власти ЯНАО одобрили выделение 3,63 миллиарда рублей в 2024 и 2025 годах на обеспечение застройки правого берега реки Преображенки в Салехарде. Субсидия будет перечислена некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства» (НКО ФЖС), сообщили в региональном правительстве. «Постановление предусматривает порядок предоставления субсидии НКО ФЖС ЯНАО на финансовое обеспечение инфраструктурного проекта „Строительство инженерного обеспечения объектов капитального строительства в микрорайоне Обдорском в Салехарде“. Оно необходимо для реализации проекта „Инженерное обеспечение застройки правого берега реки Преображенка в Салехарде“ за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита», — написано на сайте ведомства. Этот проект нацелен на создание коммунальных сетей строящихся объектов в микрорайоне Обдорском. Постановление подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. URA.RU ранее сообщало, что в Салехарде займутся улучшением экологического состояния береговой линии и акватории реки Преображенки. Кроме этого, власти намерены обеспечить безаварийность эксплуатации местного гидротехнического сооружения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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