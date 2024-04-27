Власти ЯНАО выделили 3,6 млрд рублей для застройки берега реки Преображенки

Власти ЯНАО одобрили выделение 3,63 миллиарда рублей в 2024 и 2025 годах на обеспечение застройки правого берега реки Преображенки в Салехарде. Субсидия будет перечислена некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства» (НКО ФЖС), сообщили в региональном правительстве.
«Постановление предусматривает порядок предоставления субсидии НКО ФЖС ЯНАО на финансовое обеспечение инфраструктурного проекта „Строительство инженерного обеспечения объектов капитального строительства в микрорайоне Обдорском в Салехарде“. Оно необходимо для реализации проекта „Инженерное обеспечение застройки правого берега реки Преображенка в Салехарде“ за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита», — написано на сайте ведомства.
Этот проект нацелен на создание коммунальных сетей строящихся объектов в микрорайоне Обдорском. Постановление подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
URA.RU ранее сообщало, что в Салехарде займутся улучшением экологического состояния береговой линии и акватории реки Преображенки. Кроме этого, власти намерены обеспечить безаварийность эксплуатации местного гидротехнического сооружения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Власти ЯНАО одобрили выделение 3,63 миллиарда рублей в 2024 и 2025 годах на обеспечение застройки правого берега реки Преображенки в Салехарде. Субсидия будет перечислена некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства» (НКО ФЖС), сообщили в региональном правительстве. «Постановление предусматривает порядок предоставления субсидии НКО ФЖС ЯНАО на финансовое обеспечение инфраструктурного проекта „Строительство инженерного обеспечения объектов капитального строительства в микрорайоне Обдорском в Салехарде“. Оно необходимо для реализации проекта „Инженерное обеспечение застройки правого берега реки Преображенка в Салехарде“ за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита», — написано на сайте ведомства. Этот проект нацелен на создание коммунальных сетей строящихся объектов в микрорайоне Обдорском. Постановление подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. URA.RU ранее сообщало, что в Салехарде займутся улучшением экологического состояния береговой линии и акватории реки Преображенки. Кроме этого, власти намерены обеспечить безаварийность эксплуатации местного гидротехнического сооружения.