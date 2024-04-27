Власти ЯНАО выделили 3,6 млрд рублей для застройки берега реки Преображенки

28 апреля 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Застройкой правого берега Преображенки займется Фонд жилищного строительства ЯНАО Фото: Илья Московец © URA.RU Власти ЯНАО одобрили выделение 3,63 миллиарда рублей в 2024 и 2025 годах на обеспечение застройки правого берега реки Преображенки в Салехарде. Субсидия будет перечислена некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства» (НКО ФЖС), сообщили в региональном правительстве. «Постановление предусматривает порядок предоставления субсидии НКО ФЖС ЯНАО на финансовое обеспечение инфраструктурного проекта „Строительство инженерного обеспечения объектов капитального строительства в микрорайоне Обдорском в Салехарде“. Оно необходимо для реализации проекта „Инженерное обеспечение застройки правого берега реки Преображенка в Салехарде“ за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита», — написано на сайте ведомства. Этот проект нацелен на создание коммунальных сетей строящихся объектов в микрорайоне Обдорском. Постановление подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. URA.RU ранее сообщало, что в Салехарде займутся улучшением экологического состояния береговой линии и акватории реки Преображенки. Кроме этого, власти намерены обеспечить безаварийность эксплуатации местного гидротехнического сооружения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ЯНАО одобрили выделение 3,63 миллиарда рублей в 2024 и 2025 годах на обеспечение застройки правого берега реки Преображенки в Салехарде. Субсидия будет перечислена некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства» (НКО ФЖС), сообщили в региональном правительстве. «Постановление предусматривает порядок предоставления субсидии НКО ФЖС ЯНАО на финансовое обеспечение инфраструктурного проекта „Строительство инженерного обеспечения объектов капитального строительства в микрорайоне Обдорском в Салехарде“. Оно необходимо для реализации проекта „Инженерное обеспечение застройки правого берега реки Преображенка в Салехарде“ за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита», — написано на сайте ведомства. Этот проект нацелен на создание коммунальных сетей строящихся объектов в микрорайоне Обдорском. Постановление подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. URA.RU ранее сообщало, что в Салехарде займутся улучшением экологического состояния береговой линии и акватории реки Преображенки. Кроме этого, власти намерены обеспечить безаварийность эксплуатации местного гидротехнического сооружения.