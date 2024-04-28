В ЯНАО в мусорном баке нашли полуживого шпица. Фото

В 44 км от Ноябрьска (ЯНАО) в мусорном баке у кемпинга женщина нашла в мусорном баке обессиленного шпица. Собаку срочно отвезли в ветклинику. Медики пока не дают оптимистичных прогнозов, сообщает telegram-канал NSK.
«Вчера в 8.20 вечера в 44 км от Ноябрьска, возвращаясь с работы и остановившись размяться у кемпинга, в лесу в мусорном баке нашла собаку. Шпиц был жив. Обессилен, замерзший, обезвожен и в ужасном состоянии. Парню на вид года четыре», — говорится в сообщении, опубликованном на канале.
Шпица срочно доставили в ветеринарную клинику. «Приняли нас почти в 21 час, но дождались! Никаких прогнозов: 50/50», — рассказывается в информации.
Полуживого шпица неравнодушные люди доставили в ветклинику.
Ранее сообщалось, что жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) Мария Загорская открыла салон красоты для домашних питомцев. Она получила государственную поддержку в размере 350 тысяч рублей.
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В 44 км от Ноябрьска (ЯНАО) в мусорном баке у кемпинга женщина нашла в мусорном баке обессиленного шпица. Собаку срочно отвезли в ветклинику. Медики пока не дают оптимистичных прогнозов, сообщает telegram-канал NSK. «Вчера в 8.20 вечера в 44 км от Ноябрьска, возвращаясь с работы и остановившись размяться у кемпинга, в лесу в мусорном баке нашла собаку. Шпиц был жив. Обессилен, замерзший, обезвожен и в ужасном состоянии. Парню на вид года четыре», — говорится в сообщении, опубликованном на канале. Шпица срочно доставили в ветеринарную клинику. «Приняли нас почти в 21 час, но дождались! Никаких прогнозов: 50/50», — рассказывается в информации. Ранее сообщалось, что жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) Мария Загорская открыла салон красоты для домашних питомцев. Она получила государственную поддержку в размере 350 тысяч рублей.