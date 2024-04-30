На тюменской трассе затруднилось движение из-за укрепления дамбы

01 мая 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Проезд по участку трассы Тюмень-Омск затруднен из-за укрепления дамбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году На федеральной трассе Тюмень — Омск, проходящей через Абатский район, затруднено движение из-за работ по укреплению дамбы. Об этом сообщает правительство Тюменской области. «В направлении г. Омск с км 351 по км 360, местами наблюдается затруднений в связи с дорожными работами по укреплению дамбы, большим транспортным потоком и реверсивным движением», — сообщает правительство, ссылаясь на Уралуправтодор. Ранее в Абатском районе Тюменской области была обнаружена течь в дамбе на трассе Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. Ее заметили сотрудники МЧС и дорожной службы, благодаря чему удалось предотвратить прорыв. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На федеральной трассе Тюмень — Омск, проходящей через Абатский район, затруднено движение из-за работ по укреплению дамбы. Об этом сообщает правительство Тюменской области. «В направлении г. Омск с км 351 по км 360, местами наблюдается затруднений в связи с дорожными работами по укреплению дамбы, большим транспортным потоком и реверсивным движением», — сообщает правительство, ссылаясь на Уралуправтодор. Ранее в Абатском районе Тюменской области была обнаружена течь в дамбе на трассе Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. Ее заметили сотрудники МЧС и дорожной службы, благодаря чему удалось предотвратить прорыв.