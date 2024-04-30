На тюменской трассе затруднилось движение из-за укрепления дамбы

На федеральной трассе Тюмень — Омск, проходящей через Абатский район, затруднено движение из-за работ по укреплению дамбы. Об этом сообщает правительство Тюменской области.
«В направлении г. Омск с км 351 по км 360, местами наблюдается затруднений в связи с дорожными работами по укреплению дамбы, большим транспортным потоком и реверсивным движением», — сообщает правительство, ссылаясь на Уралуправтодор.
Ранее в Абатском районе Тюменской области была обнаружена течь в дамбе на трассе Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. Ее заметили сотрудники МЧС и дорожной службы, благодаря чему удалось предотвратить прорыв.
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На федеральной трассе Тюмень — Омск, проходящей через Абатский район, затруднено движение из-за работ по укреплению дамбы. Об этом сообщает правительство Тюменской области. «В направлении г. Омск с км 351 по км 360, местами наблюдается затруднений в связи с дорожными работами по укреплению дамбы, большим транспортным потоком и реверсивным движением», — сообщает правительство, ссылаясь на Уралуправтодор. Ранее в Абатском районе Тюменской области была обнаружена течь в дамбе на трассе Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. Ее заметили сотрудники МЧС и дорожной службы, благодаря чему удалось предотвратить прорыв.