30 апреля 2024
29 апреля 2024

На тюменской трассе затруднилось движение из-за укрепления дамбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в Кареглазово. Тюмень, дамба, полиция, полицейский автомобиль
Проезд по участку трассы Тюмень-Омск затруднен из-за укрепления дамбы Фото:
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На федеральной трассе Тюмень — Омск, проходящей через Абатский район, затруднено движение из-за работ по укреплению дамбы. Об этом сообщает правительство Тюменской области.

«В направлении г. Омск с км 351 по км 360, местами наблюдается затруднений в связи с дорожными работами по укреплению дамбы, большим транспортным потоком и реверсивным движением», — сообщает правительство, ссылаясь на Уралуправтодор.

Ранее в Абатском районе Тюменской области была обнаружена течь в дамбе на трассе Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. Ее заметили сотрудники МЧС и дорожной службы, благодаря чему удалось предотвратить прорыв.

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На федеральной трассе Тюмень — Омск, проходящей через Абатский район, затруднено движение из-за работ по укреплению дамбы. Об этом сообщает правительство Тюменской области. «В направлении г. Омск с км 351 по км 360, местами наблюдается затруднений в связи с дорожными работами по укреплению дамбы, большим транспортным потоком и реверсивным движением», — сообщает правительство, ссылаясь на Уралуправтодор. Ранее в Абатском районе Тюменской области была обнаружена течь в дамбе на трассе Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. Ее заметили сотрудники МЧС и дорожной службы, благодаря чему удалось предотвратить прорыв.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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