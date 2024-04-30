30 апреля 2024
29 апреля 2024

В Надыме из-за погоды отменили первомайские соревнования

© Служба новостей «URA.RU»
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Первоапрельский снегопад. Екатеринбург, снег, зима, спорт, непогода, снегопад, осадки, зож, бег
В Надыме отменили праздничный забег на набережной (архивное фото) Фото:

В Надыме (ЯНАО) из-за погодных условий отменили легкоатлетический забег. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

«Из-за неблагоприятной погоды Первомайский забег на короткие дистанции на городской набережной отменен», — сообщает пресс-служба мэрии Надымского района в официальном telegram-канале. Температура воздуха в городе на текущий момент минус восемь градусов, ожидается снег.

Ранее URA.RU рассказало о мероприятиях, запланированных на 1 Мая. В Надыме должна пройти концертная праздничная программа «Мелодия весны».

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В Надыме (ЯНАО) из-за погодных условий отменили легкоатлетический забег. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. «Из-за неблагоприятной погоды Первомайский забег на короткие дистанции на городской набережной отменен», — сообщает пресс-служба мэрии Надымского района в официальном telegram-канале. Температура воздуха в городе на текущий момент минус восемь градусов, ожидается снег. Ранее URA.RU рассказало о мероприятиях, запланированных на 1 Мая. В Надыме должна пройти концертная праздничная программа «Мелодия весны».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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