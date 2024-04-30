В Надыме из-за погоды отменили первомайские соревнования

В Надыме отменили праздничный забег на набережной (архивное фото)
В Надыме (ЯНАО) из-за погодных условий отменили легкоатлетический забег. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
«Из-за неблагоприятной погоды Первомайский забег на короткие дистанции на городской набережной отменен», — сообщает пресс-служба мэрии Надымского района в официальном telegram-канале. Температура воздуха в городе на текущий момент минус восемь градусов, ожидается снег.
Ранее URA.RU рассказало о мероприятиях, запланированных на 1 Мая. В Надыме должна пройти концертная праздничная программа «Мелодия весны».
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