В Надыме из-за погоды отменили первомайские соревнования

01 мая 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

В Надыме отменили праздничный забег на набережной (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Надыме (ЯНАО) из-за погодных условий отменили легкоатлетический забег. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. «Из-за неблагоприятной погоды Первомайский забег на короткие дистанции на городской набережной отменен», — сообщает пресс-служба мэрии Надымского района в официальном telegram-канале. Температура воздуха в городе на текущий момент минус восемь градусов, ожидается снег. Ранее URA.RU рассказало о мероприятиях, запланированных на 1 Мая. В Надыме должна пройти концертная праздничная программа «Мелодия весны». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Надыме (ЯНАО) из-за погодных условий отменили легкоатлетический забег. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. «Из-за неблагоприятной погоды Первомайский забег на короткие дистанции на городской набережной отменен», — сообщает пресс-служба мэрии Надымского района в официальном telegram-канале. Температура воздуха в городе на текущий момент минус восемь градусов, ожидается снег. Ранее URA.RU рассказало о мероприятиях, запланированных на 1 Мая. В Надыме должна пройти концертная праздничная программа «Мелодия весны».