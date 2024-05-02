Имамы помогут мигрантам устроиться в ЯНАО и противостоять экстремистам

Профработа с мигрантами в ЯНАО нужна для профилактики терроризма и экстремизма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) власти округа обсудили с руководителями мусульманских общин Ямала проблемы адаптации мигрантов. Участники круглого стола отметили необходимость просвещения мусульман округа для противодействия экстремизму и терроризму. По мнению замгубернатора Сергея Климентьева, имамы внесли свой вклад в противодействие нацизму в зоне проведения СВО. Об этом сообщается в telegram-канале департамента региональной безопасности округа.

«В Надыме в рамках круглого стола с руководителями мусульманских общин Ямала обсудили социокультурную адаптацию мигрантов. <…> На круглом столе обсудили вопросы адресной и индивидуальной профилактики в миграционной среде, развитии просветительской работы с мусульманским населением, в том числе мигрантами», — говорится в сообщении.

Заместитель Губернатора, директор департамента внутренней политики Сергей Климентьев поблагодарил имамов за содействие ямальцам, противодействующим неонацизму в зоне проведения СВО. Муфтий Уральского Федерального округа Ринат Раев отметил важность профилактической работы с иностранными гражданами. Это необходимо для противодействия экстремизму и терроризму.

Ранее сообщалось, что В ЯНАО иссяк поток въезжающих из стран ближнего зарубежья мигрантов. Также в ходе совместной операции сотрудников МВД, ОМОНа и Росгвардии были проверены 75 мигрантов.