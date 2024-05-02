02 мая 2024

Имамы помогут мигрантам устроиться в ЯНАО и противостоять экстремистам

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Вечерняя молитва в Медной мечети. Верхняя Пышма, ислам, намаз, мусульмане, вечерняя молитва
Профработа с мигрантами в ЯНАО нужна для профилактики терроризма и экстремизма Фото:

В Надыме (ЯНАО) власти округа обсудили с руководителями мусульманских общин Ямала проблемы адаптации мигрантов. Участники круглого стола отметили необходимость просвещения мусульман округа для противодействия экстремизму и терроризму. По мнению замгубернатора Сергея Климентьева, имамы внесли свой вклад в противодействие нацизму в зоне проведения СВО. Об этом сообщается в telegram-канале департамента региональной безопасности округа.

«В Надыме в рамках круглого стола с руководителями мусульманских общин Ямала обсудили социокультурную адаптацию мигрантов. <…> На круглом столе обсудили вопросы адресной и индивидуальной профилактики в миграционной среде, развитии просветительской работы с мусульманским населением, в том числе мигрантами», — говорится в сообщении.

Заместитель Губернатора, директор департамента внутренней политики Сергей Климентьев поблагодарил имамов за содействие ямальцам, противодействующим неонацизму в зоне проведения СВО. Муфтий Уральского Федерального округа Ринат Раев отметил важность профилактической работы с иностранными гражданами. Это необходимо для противодействия экстремизму и терроризму.

Ранее сообщалось, что В ЯНАО иссяк поток въезжающих из стран ближнего зарубежья мигрантов. Также в ходе совместной операции сотрудников МВД, ОМОНа и Росгвардии были проверены 75 мигрантов.

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В Надыме (ЯНАО) власти округа обсудили с руководителями мусульманских общин Ямала проблемы адаптации мигрантов. Участники круглого стола отметили необходимость просвещения мусульман округа для противодействия экстремизму и терроризму. По мнению замгубернатора Сергея Климентьева, имамы внесли свой вклад в противодействие нацизму в зоне проведения СВО. Об этом сообщается в telegram-канале департамента региональной безопасности округа. «В Надыме в рамках круглого стола с руководителями мусульманских общин Ямала обсудили социокультурную адаптацию мигрантов. <…> На круглом столе обсудили вопросы адресной и индивидуальной профилактики в миграционной среде, развитии просветительской работы с мусульманским населением, в том числе мигрантами», — говорится в сообщении. Заместитель Губернатора, директор департамента внутренней политики Сергей Климентьев поблагодарил имамов за содействие ямальцам, противодействующим неонацизму в зоне проведения СВО. Муфтий Уральского Федерального округа Ринат Раев отметил важность профилактической работы с иностранными гражданами. Это необходимо для противодействия экстремизму и терроризму. Ранее сообщалось, что В ЯНАО иссяк поток въезжающих из стран ближнего зарубежья мигрантов. Также в ходе совместной операции сотрудников МВД, ОМОНа и Росгвардии были проверены 75 мигрантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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