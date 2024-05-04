04 мая 2024

Тюменец отдал мошенникам миллион рублей, чтобы предотвратить помощь Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, банкомат, кредит, экономика, финансы, деньги, пачка денег, купюры, получка, купюра 5000, банковский перевод, платеж, взнос, купюроприемник
За неделю мошенники украли 15 миллионов рублей у тюменцев Фото:

Пенсионеру из Тюмени в Telegram позвонил мошенник, представившийся сотрудником ФСБ, и попросил перевести миллион рублей, чтобы предотвратить благотворительную помощь Украине. Мужчина выполнил все инструкции мошенника, рассказали в прокуратуре Тюменской области.

«Наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила один миллион рублей. Так, неизвестный, позвонив на сотовый телефон в мессенджере Telegram и представившись сотрудником ФСБ, под предлогом предотвращения благотворительной помощи Украине, похитил один миллион рублей у пенсионера областного центра, которые он самостоятельно перевел наличными через банкомат на счета, указанные мошенником», — написано в telegram-канале ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, за его ходом и результатами организован надзор. Всего в Тюменской области за неделю из-за мошенников пострадало 70 человек, общая сумма похищенных денежных средств — 15 миллионов рублей.

В Тюменской области мошенники используют для вывода украденных денег счета «Росбанка», «Райффайзенбанка», «Озон Банка», «Альфа-Банка», «Россельхозбанка» и «Тинькофф». В 2023 году в Тюменской области произошло рекордное количество случаев кибермошенничества — 6605, а за два месяца 2024 года — 994 случая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пенсионеру из Тюмени в Telegram позвонил мошенник, представившийся сотрудником ФСБ, и попросил перевести миллион рублей, чтобы предотвратить благотворительную помощь Украине. Мужчина выполнил все инструкции мошенника, рассказали в прокуратуре Тюменской области. «Наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила один миллион рублей. Так, неизвестный, позвонив на сотовый телефон в мессенджере Telegram и представившись сотрудником ФСБ, под предлогом предотвращения благотворительной помощи Украине, похитил один миллион рублей у пенсионера областного центра, которые он самостоятельно перевел наличными через банкомат на счета, указанные мошенником», — написано в telegram-канале ведомства. По данному факту возбуждено уголовное дело, за его ходом и результатами организован надзор. Всего в Тюменской области за неделю из-за мошенников пострадало 70 человек, общая сумма похищенных денежных средств — 15 миллионов рублей. В Тюменской области мошенники используют для вывода украденных денег счета «Росбанка», «Райффайзенбанка», «Озон Банка», «Альфа-Банка», «Россельхозбанка» и «Тинькофф». В 2023 году в Тюменской области произошло рекордное количество случаев кибермошенничества — 6605, а за два месяца 2024 года — 994 случая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...