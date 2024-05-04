04 мая 2024

Курганский завод автоприцепов резко увеличил прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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XIII межрегиональная выставка "Строительство промышленность инфраструктура". Курган, курганские прицепы
Курганское предприятие увеличило прибыль на производстве автоприцепов Фото:

Предприятие «Курганские прицепы» более чем в два раза увеличило прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации.

«Чистая прибыль АО „Курганские прицепы“ выросла с пяти млн рублей (2022 год) до 12 млн 775 тысяч рублей за 2023 год. Выручка завода увеличилась с 506 млн до 701 млн рублей за тот же период», — указано в документации на сервисе СБИС.

Средняя зарплата сотрудников акционерного общества увеличилась с 42 тысяч до 73 тысяч рублей в месяц, уточняется в СБИС. Однако количество персонала в организации сократилось на 20 человек. Компания с 2002 года занимается производством легковых прицепов собственной оригинальной конструкции.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в АО «Курганские прицепы» по теме публикации. Ответ ожидается.

По итогам работы за 2022 год «Курганские прицепы» отчитывались о снижении прибыли почти в два раза. Также на заводе фиксировалось падение выручки.

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Предприятие «Курганские прицепы» более чем в два раза увеличило прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Чистая прибыль АО „Курганские прицепы“ выросла с пяти млн рублей (2022 год) до 12 млн 775 тысяч рублей за 2023 год. Выручка завода увеличилась с 506 млн до 701 млн рублей за тот же период», — указано в документации на сервисе СБИС. Средняя зарплата сотрудников акционерного общества увеличилась с 42 тысяч до 73 тысяч рублей в месяц, уточняется в СБИС. Однако количество персонала в организации сократилось на 20 человек. Компания с 2002 года занимается производством легковых прицепов собственной оригинальной конструкции. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в АО «Курганские прицепы» по теме публикации. Ответ ожидается. По итогам работы за 2022 год «Курганские прицепы» отчитывались о снижении прибыли почти в два раза. Также на заводе фиксировалось падение выручки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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