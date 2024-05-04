Курганский завод автоприцепов резко увеличил прибыль

05 мая 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

Курганское предприятие увеличило прибыль на производстве автоприцепов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Предприятие «Курганские прицепы» более чем в два раза увеличило прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Чистая прибыль АО „Курганские прицепы“ выросла с пяти млн рублей (2022 год) до 12 млн 775 тысяч рублей за 2023 год. Выручка завода увеличилась с 506 млн до 701 млн рублей за тот же период», — указано в документации на сервисе СБИС. Средняя зарплата сотрудников акционерного общества увеличилась с 42 тысяч до 73 тысяч рублей в месяц, уточняется в СБИС. Однако количество персонала в организации сократилось на 20 человек. Компания с 2002 года занимается производством легковых прицепов собственной оригинальной конструкции. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в АО «Курганские прицепы» по теме публикации. Ответ ожидается. По итогам работы за 2022 год «Курганские прицепы» отчитывались о снижении прибыли почти в два раза. Также на заводе фиксировалось падение выручки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприятие «Курганские прицепы» более чем в два раза увеличило прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Чистая прибыль АО „Курганские прицепы“ выросла с пяти млн рублей (2022 год) до 12 млн 775 тысяч рублей за 2023 год. Выручка завода увеличилась с 506 млн до 701 млн рублей за тот же период», — указано в документации на сервисе СБИС. Средняя зарплата сотрудников акционерного общества увеличилась с 42 тысяч до 73 тысяч рублей в месяц, уточняется в СБИС. Однако количество персонала в организации сократилось на 20 человек. Компания с 2002 года занимается производством легковых прицепов собственной оригинальной конструкции. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в АО «Курганские прицепы» по теме публикации. Ответ ожидается. По итогам работы за 2022 год «Курганские прицепы» отчитывались о снижении прибыли почти в два раза. Также на заводе фиксировалось падение выручки.