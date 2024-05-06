В МИД РФ пригрозили США мерами в области ядерного сдерживания

МИД РФ: планы США разместить ракеты в Азии заставят Россию принять контрмеры

06 мая 2024 в 09:51 Размер текста - 17 +

Планы США приведут к новой гонке вооружений, заявил посол МИД РФ Григорий Машков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Размещение ракет среднего и малого радиуса действия в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона со стороны США может привести к очередной к гонке вооружений. В ответ на это Россия готова принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности, включая ядерное сдерживание. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков. «Американские планы в случае их реализации неизбежно спровоцируют мощную волну многосторонней гонки ракетных вооружений со всеми вытекающими последствиями. Мы со своей стороны вынуждены будем реагировать на новые угрозы нашей безопасности и примем все необходимые меры для ее обеспечения, в том числе — при необходимости — и в области ядерного сдерживания», — передает слова Машкова РИА Новости. Он добавил, что присутствие американских ракет может создать угрозу для критически важных объектов в России, включая ядерные базы и командные пункты. Машков также напомнил о позиции Москвы по вопросу моратория на ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) и подчеркнул, что страна не будет связывать себя односторонними обязательствами, особенно когда речь идет о размещении американских ракет в различных регионах мира, в том числе в Европе и Азии. США планируют разместить ракеты в Азии для сдерживания Китая. Генерал Чарльз Флинн уточнил, что стране важно противодействовать модернизации ракетного потенциала КНР, передает Life . США вышли из договора о ликвидации ракет средней дальности в 2019 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Размещение ракет среднего и малого радиуса действия в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона со стороны США может привести к очередной к гонке вооружений. В ответ на это Россия готова принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности, включая ядерное сдерживание. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков. «Американские планы в случае их реализации неизбежно спровоцируют мощную волну многосторонней гонки ракетных вооружений со всеми вытекающими последствиями. Мы со своей стороны вынуждены будем реагировать на новые угрозы нашей безопасности и примем все необходимые меры для ее обеспечения, в том числе — при необходимости — и в области ядерного сдерживания», — передает слова Машкова РИА Новости. Он добавил, что присутствие американских ракет может создать угрозу для критически важных объектов в России, включая ядерные базы и командные пункты. Машков также напомнил о позиции Москвы по вопросу моратория на ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) и подчеркнул, что страна не будет связывать себя односторонними обязательствами, особенно когда речь идет о размещении американских ракет в различных регионах мира, в том числе в Европе и Азии. США планируют разместить ракеты в Азии для сдерживания Китая. Генерал Чарльз Флинн уточнил, что стране важно противодействовать модернизации ракетного потенциала КНР, передает Life. США вышли из договора о ликвидации ракет средней дальности в 2019 году.