05 мая 2024

Жителя Курганской области отправили в колонию за посты в соцсетях

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Мужчина размещал посты в соцсетях, которые дискредитировали армию Фото:
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Жителя Щучанского муниципального округа Курганской области отправили на пять лет в колонию за то, что он в соцсетях размещал посты, дискредитирующие армию России. Данная информация размещена в telegram-канале СУ СК РФ по Курганской области.

«Осужденному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети „Интернет“, на срок три года», — указано в сообщении. По данным следствия, молодой человек в 2022 году неоднократно на своей странице в соцсетях размещал сведения, дискредитирующие российскую армию.

В сентябре 2023 года жителя Целинного округа признали виновным в публичной дискредитации действий Вооруженных сил РФ во время размещения информации в соцсетях. Его приговорили к 1,6 года принудительных работ с удержанием 20% дохода в пользу государства.

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Жителя Щучанского муниципального округа Курганской области отправили на пять лет в колонию за то, что он в соцсетях размещал посты, дискредитирующие армию России. Данная информация размещена в telegram-канале СУ СК РФ по Курганской области. «Осужденному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети „Интернет“, на срок три года», — указано в сообщении. По данным следствия, молодой человек в 2022 году неоднократно на своей странице в соцсетях размещал сведения, дискредитирующие российскую армию. В сентябре 2023 года жителя Целинного округа признали виновным в публичной дискредитации действий Вооруженных сил РФ во время размещения информации в соцсетях. Его приговорили к 1,6 года принудительных работ с удержанием 20% дохода в пользу государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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