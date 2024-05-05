Жителя Курганской области отправили в колонию за посты в соцсетях

06 мая 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Мужчина размещал посты в соцсетях, которые дискредитировали армию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителя Щучанского муниципального округа Курганской области отправили на пять лет в колонию за то, что он в соцсетях размещал посты, дискредитирующие армию России. Данная информация размещена в telegram-канале СУ СК РФ по Курганской области. «Осужденному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети „Интернет“, на срок три года», — указано в сообщении. По данным следствия, молодой человек в 2022 году неоднократно на своей странице в соцсетях размещал сведения, дискредитирующие российскую армию. В сентябре 2023 года жителя Целинного округа признали виновным в публичной дискредитации действий Вооруженных сил РФ во время размещения информации в соцсетях. Его приговорили к 1,6 года принудительных работ с удержанием 20% дохода в пользу государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Щучанского муниципального округа Курганской области отправили на пять лет в колонию за то, что он в соцсетях размещал посты, дискредитирующие армию России. Данная информация размещена в telegram-канале СУ СК РФ по Курганской области. «Осужденному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети „Интернет“, на срок три года», — указано в сообщении. По данным следствия, молодой человек в 2022 году неоднократно на своей странице в соцсетях размещал сведения, дискредитирующие российскую армию. В сентябре 2023 года жителя Целинного округа признали виновным в публичной дискредитации действий Вооруженных сил РФ во время размещения информации в соцсетях. Его приговорили к 1,6 года принудительных работ с удержанием 20% дохода в пользу государства.