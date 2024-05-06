Мэрия Кургана запретила коммунистам праздновать День Победы из-за коронавируса

Администрация Кургана запретила местной КПРФ праздновать 9 Мая под своими знаменами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Администрация Кургана запретила КПРФ участвовать в праздновании Дня Победы в городе под своими знаменами. Заявку, отправленную депутатом городской думы Артуром Пущиным, отменили, ссылаясь на постановление о запрете публичных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом коммунисты сообщают в своей группе «Курганское областное отделение КПРФ» в соцсети «ВКонтакте»

«Постановлением губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 „О введении режима повышенной готовности“ проведение публичных мероприятий на территории региона запрещено. Считаем возможным участие членов горкома КПРФ в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, как граждан РФ, а именно: без флагов, плакатов, транспарантов и иной наглядной агитации с партийной символикой», — указано в ответе мэрии, подписанной экс-врип мэра Юлией Гурьяновой.

В администрации коммунистам также напомнили об ответственности организаторов в случае нарушения установленного порядка проведения публичного мероприятия. За проведение каких-либо акций на период действия постановления губернатора им может грозить ответственность в рамках закона об административных правонарушениях РФ.

Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации новости ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане официальной оппозиции запретили проводить митинг из-за коронавируса. Мэрия не разрешила местной ЛДПР провести публичные мероприятия в городе на День флага РФ. В Кургане 9 мая не будут проводить салют и парад Победы. Также сообщалось, что ранее первый секретарь горкома КПРФ Пущин был оштрафован на 20 тысяч рублей. Причиной стало то, что он ехал по городу на своем автомобиле под знаменем Победы в день рождения Сталина.