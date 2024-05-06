Россия готова ударить по объектам Великобритании: главное об СВО к вечеру 6 мая

МИД: РФ может ударить по объектам Британии в ответ на атаки ВСУ ее оружием

06 мая 2024 в 22:08 Размер текста - 17 +

РФ заявила о готовности нанести удары по Великобритании, если ВСУ будут использовать при своих атаках британское оружие Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия имеет право нанести ответные удары по объектам в Великобритании, если армия Украины атакует российскую территорию с помощью британского оружия. URA.RU собрало главную информацию о специальной военной операции к вечеру 6 мая. РФ может нанести ответные удары по Великобритании Россия вправе ответно ударить по Британии в случае, если ВСУ будут использовать при своих ударах по РФ оружие Великобритании. При этом ранее глава МИД страны Дэвид Кэмерон заявил, что украинская армия может атаковать российскую территорию британским оружием. ПВО России уничтожили снаряды РСЗО Vampire над Белгородской областью ВС РФ с помощью сил ПВО ликвидировали семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над Белгородской областью. В Минобороны РФ отметили, что эта атака ВСУ является актом терроризма. Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию в стране Президент Украины Владимир Зеленский предложил новый законопроект, который предусматривает продление мобилизации и военного положения в стране на три месяца с 14 мая. Оба проекта зарегистрированы на сайте Верховной Рады. ВС РФ уничтожили именитую троицу военных Украины Военкор Руслан Татаринов сообщил, что российская армия ликвидировала именитую троицу военных ВСУ: Оксану Демчук — Гуцулку, Александра Луковца с позывным Броня и Андрея Сидора — Малюка. Бойцов уничтожили в Работино. Украина может снова ударить по Крымскому мосту Евросоюз рассматривает возможность новой атаки Украины по Крымскому мосту в контексте права страны на самозащиту. Представитель дипслужбы ЕС Петер Стано отметил, что Киев ведет боевые действия за свое выживание. Российская армия уничтожила два предприятия Киева по производству БПЛА ВС РФ ликвидировали два украинских предприятия, которые производили ударные беспилотники. Кроме того, были уничтожены военная техника и живая сила противника в 122 районах. ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области Группировка Запад освободила населенный пункт Соловьево в Донецкой Народной Республике. Также была взята под контроль Котляровка в Харьковской области. В Белгородской области число пострадавших после атаки Киева выросло до 42 человек Количество пострадавших после атаки дронов Украины в Белгородской области выросло до 42 человек. Среди них есть трое детей. Погибло шесть человек. ВКС РФ применили сверхмощную бомбу ФАБ-1500 против армии Киева Войска России в Моначиновке сбросили на позиции ВСУ сверхмощную бомбу ФАБ-1500. По словам начальника местного следственного управления Сергея Болвинова, сила удара была подобна землетрясению. Он добавил, что подобное оружие впервые было использовано против ВСУ. Армия России взяла Очеретино Бойцы группировки «Центр» взяли под контроль Очеретино в ДНР. Это было сделано под постоянно атакой ВСУ, которые применяли FPV-дроны. Военные постепенно зачищали дома, самые сложные бои прошли в пятиэтажках, там снайперов выбивали гранатометами, передает «Пятый канал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия имеет право нанести ответные удары по объектам в Великобритании, если армия Украины атакует российскую территорию с помощью британского оружия. URA.RU собрало главную информацию о специальной военной операции к вечеру 6 мая. Россия вправе ответно ударить по Британии в случае, если ВСУ будут использовать при своих ударах по РФ оружие Великобритании. При этом ранее глава МИД страны Дэвид Кэмерон заявил, что украинская армия может атаковать российскую территорию британским оружием. ВС РФ с помощью сил ПВО ликвидировали семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над Белгородской областью. В Минобороны РФ отметили, что эта атака ВСУ является актом терроризма. Президент Украины Владимир Зеленский предложил новый законопроект, который предусматривает продление мобилизации и военного положения в стране на три месяца с 14 мая. Оба проекта зарегистрированы на сайте Верховной Рады. Военкор Руслан Татаринов сообщил, что российская армия ликвидировала именитую троицу военных ВСУ: Оксану Демчук — Гуцулку, Александра Луковца с позывным Броня и Андрея Сидора — Малюка. Бойцов уничтожили в Работино. Евросоюз рассматривает возможность новой атаки Украины по Крымскому мосту в контексте права страны на самозащиту. Представитель дипслужбы ЕС Петер Стано отметил, что Киев ведет боевые действия за свое выживание. ВС РФ ликвидировали два украинских предприятия, которые производили ударные беспилотники. Кроме того, были уничтожены военная техника и живая сила противника в 122 районах. Группировка Запад освободила населенный пункт Соловьево в Донецкой Народной Республике. Также была взята под контроль Котляровка в Харьковской области. Количество пострадавших после атаки дронов Украины в Белгородской области выросло до 42 человек. Среди них есть трое детей. Погибло шесть человек. Войска России в Моначиновке сбросили на позиции ВСУ сверхмощную бомбу ФАБ-1500. По словам начальника местного следственного управления Сергея Болвинова, сила удара была подобна землетрясению. Он добавил, что подобное оружие впервые было использовано против ВСУ. Бойцы группировки «Центр» взяли под контроль Очеретино в ДНР. Это было сделано под постоянно атакой ВСУ, которые применяли FPV-дроны. Военные постепенно зачищали дома, самые сложные бои прошли в пятиэтажках, там снайперов выбивали гранатометами, передает «Пятый канал».