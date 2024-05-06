На улице Мостостроителей в Кургане проведут гидравлические испытания трубопровода. Для этого проезжую часть дороги, ведущий в Заозерный жилой массив, временно перекроют. Об этом сообщили в Курганской генерирующей компании.
«Будет закрыто движение для автотранспорта по улице Мостостроителей на отрезке от улицы Витебского до Галкинского переезда для проведения гидравлических испытаний на магистральном трубопроводе», — информирует пресс-служба организации. Работы пройдут ночью 8 мая, с 01:00 до 06:00.
Движение закроют для безопасности автомобилистов. Во время испытаний возможны порывы трубы с фонтанами воды. Водителей просят планировать маршрут заранее.
Улицу Мостостроителей в Кургане перекроют ночью 8 мая
скрин: Яндекс Карты
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На улице Мостостроителей в Кургане проведут гидравлические испытания трубопровода. Для этого проезжую часть дороги, ведущий в Заозерный жилой массив, временно перекроют. Об этом сообщили в Курганской генерирующей компании. «Будет закрыто движение для автотранспорта по улице Мостостроителей на отрезке от улицы Витебского до Галкинского переезда для проведения гидравлических испытаний на магистральном трубопроводе», — информирует пресс-служба организации. Работы пройдут ночью 8 мая, с 01:00 до 06:00. Движение закроют для безопасности автомобилистов. Во время испытаний возможны порывы трубы с фонтанами воды. Водителей просят планировать маршрут заранее.