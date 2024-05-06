06 мая 2024

В Кургане временно перекроют дорогу в самый большой спальный район. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительные площадки. Курган, дорога, машины, проспект мостостроителей
В Кургане временно закроют улицу Мостостроителей Фото:

На улице Мостостроителей в Кургане проведут гидравлические испытания трубопровода. Для этого проезжую часть дороги, ведущий в Заозерный жилой массив, временно перекроют. Об этом сообщили в Курганской генерирующей компании.

«Будет закрыто движение для автотранспорта по улице Мостостроителей на отрезке от улицы Витебского до Галкинского переезда для проведения гидравлических испытаний на магистральном трубопроводе», — информирует пресс-служба организации. Работы пройдут ночью 8 мая, с 01:00 до 06:00.

Движение закроют для безопасности автомобилистов. Во время испытаний возможны порывы трубы с фонтанами воды. Водителей просят планировать маршрут заранее.

Улицу Мостостроителей в Кургане перекроют ночью 8 мая
Улицу Мостостроителей в Кургане перекроют ночью 8 мая

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На улице Мостостроителей в Кургане проведут гидравлические испытания трубопровода. Для этого проезжую часть дороги, ведущий в Заозерный жилой массив, временно перекроют. Об этом сообщили в Курганской генерирующей компании. «Будет закрыто движение для автотранспорта по улице Мостостроителей на отрезке от улицы Витебского до Галкинского переезда для проведения гидравлических испытаний на магистральном трубопроводе», — информирует пресс-служба организации. Работы пройдут ночью 8 мая, с 01:00 до 06:00. Движение закроют для безопасности автомобилистов. Во время испытаний возможны порывы трубы с фонтанами воды. Водителей просят планировать маршрут заранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...