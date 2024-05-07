Мэр Тюмени Руслан Кухарук принял участие в инаугурации президента РФ Владимира Путина. Он рассказал в своем telegram-канале, что из тюменцев также церемонию посетил автор «Бессмертного полка» Геннадий Иванов.
«Стал участником важного для страны события — торжественной церемонии вступления в должность президента РФ Владимира Владимировича Путина. В зале много наших земляков. Это доверенные лица президента: автор идеи акции „Бессмертный полк“ Геннадий Кириллович Иванов, мои коллеги — представители муниципального сообщества Всероссийской Ассоциации Развития Местного Самоуправления (ВАРМСУ)», — написал Кухарук.
Инаугурация президента РФ прошла 7 мая. Владимир Путин во время церемонии вступления в должность главы государства поблагодарил россиян за поддержку и доверие, которые они оказали ему на выборах. Он назвал главной будущей целью развития страны — сберечь граждан РФ.
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Мэр Тюмени Руслан Кухарук принял участие в инаугурации президента РФ Владимира Путина. Он рассказал в своем telegram-канале, что из тюменцев также церемонию посетил автор «Бессмертного полка» Геннадий Иванов. «Стал участником важного для страны события — торжественной церемонии вступления в должность президента РФ Владимира Владимировича Путина. В зале много наших земляков. Это доверенные лица президента: автор идеи акции „Бессмертный полк“ Геннадий Кириллович Иванов, мои коллеги — представители муниципального сообщества Всероссийской Ассоциации Развития Местного Самоуправления (ВАРМСУ)», — написал Кухарук. Инаугурация президента РФ прошла 7 мая. Владимир Путин во время церемонии вступления в должность главы государства поблагодарил россиян за поддержку и доверие, которые они оказали ему на выборах. Он назвал главной будущей целью развития страны — сберечь граждан РФ.