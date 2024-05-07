Мэр Тюмени рассказал, кто из тюменцев приехал на инаугурацию президента. Фото

Мэр Тюмени Кухарук принял участие в инаугурации президента Путина
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Митинг в сквере Прощания. Тюмень, кухарук руслан
Руслан Кухарук принял участие в инаугурации президента РФ Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Мэр Тюмени Руслан Кухарук принял участие в инаугурации президента РФ Владимира Путина. Он рассказал в своем telegram-канале, что из тюменцев также церемонию посетил автор «Бессмертного полка» Геннадий Иванов.

«Стал участником важного для страны события — торжественной церемонии вступления в должность президента РФ Владимира Владимировича Путина. В зале много наших земляков. Это доверенные лица президента: автор идеи акции „Бессмертный полк“ Геннадий Кириллович Иванов, мои коллеги — представители муниципального сообщества Всероссийской Ассоциации Развития Местного Самоуправления (ВАРМСУ)», — написал Кухарук.

Инаугурация президента РФ прошла 7 мая. Владимир Путин во время церемонии вступления в должность главы государства поблагодарил россиян за поддержку и доверие, которые они оказали ему на выборах. Он назвал главной будущей целью развития страны — сберечь граждан РФ.

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Мэр Тюмени Руслан Кухарук принял участие в инаугурации президента РФ Владимира Путина. Он рассказал в своем telegram-канале, что из тюменцев также церемонию посетил автор «Бессмертного полка» Геннадий Иванов. «Стал участником важного для страны события — торжественной церемонии вступления в должность президента РФ Владимира Владимировича Путина. В зале много наших земляков. Это доверенные лица президента: автор идеи акции „Бессмертный полк“ Геннадий Кириллович Иванов, мои коллеги — представители муниципального сообщества Всероссийской Ассоциации Развития Местного Самоуправления (ВАРМСУ)», — написал Кухарук. Инаугурация президента РФ прошла 7 мая. Владимир Путин во время церемонии вступления в должность главы государства поблагодарил россиян за поддержку и доверие, которые они оказали ему на выборах. Он назвал главной будущей целью развития страны — сберечь граждан РФ.
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