Курганцы вынуждены лезть под поезд, чтобы отвести детей в школу. Фото

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Исторический эшелон «Поезд идет на восток» на железнодорожной станции «Екатеринбург-пассажирский». Екатеринбург, железнодорожная платформа, ржд, жд вокзал, железная дорога, поезд, поезд, вагон поезда
По словам читателя, на станции работает недостаточно специалистов (архивное фото) Фото:

В Каргапольском муниципальном округе на железнодорожной станции «Кособродск» местным жителям приходится проходить железнодорожные пути под вагонами из-за решения железнодорожников о принятии состава поезда, который перекрыл пешеходный переход. Об этом URA.RU cообщил источник.

«Станция „Кособродск“, рабочий поселок Красный Октябрь, Каргапольский район. Обратилась 8 мая к диспетчеру железнодорожной станции „Кособродск“ с вопросом, почему вагоны не расцеплены на переходе? Ответила, что они не при чем. Исполняя указания руководства из Челябинска, диспетчер приняла состав. У них нет тепловоза и составителя вагонов, поэтому люди должны лезть под вагоны», — рассказал читатель.

По словам читателя, получить информацию, была ли заявка на тепловоз и сцепщиков вагонов для обеспечения прохода пассажиров к электричке, не удалось: диспетчер прекратил диалог. Кроме того, в данном районе, по словам читателя, люди ведут школьников в школу, малышей в детский сад, а больных в поликлинику и те вынуждены проходить под вагонами.

Корреспондент URA.RU направил запрос в уральское отделение ОАО «РЖД» для уточнения информации. Оперативно получить ответ не удалось. Новость будет дополнена после получения ответа.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области сошел с рельсов поезд. Тепловоз с пятью цистернами перевозил газовый конденсат.

Люди проходят под вагонами с маленькими детьми
Люди проходят под вагонами с маленькими детьми
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Пешеходный переход на железной дороге перекрыт вагонами
Пешеходный переход на железной дороге перекрыт вагонами
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В Каргапольском муниципальном округе на железнодорожной станции «Кособродск» местным жителям приходится проходить железнодорожные пути под вагонами из-за решения железнодорожников о принятии состава поезда, который перекрыл пешеходный переход. Об этом URA.RU cообщил источник. «Станция „Кособродск“, рабочий поселок Красный Октябрь, Каргапольский район. Обратилась 8 мая к диспетчеру железнодорожной станции „Кособродск“ с вопросом, почему вагоны не расцеплены на переходе? Ответила, что они не при чем. Исполняя указания руководства из Челябинска, диспетчер приняла состав. У них нет тепловоза и составителя вагонов, поэтому люди должны лезть под вагоны», — рассказал читатель. По словам читателя, получить информацию, была ли заявка на тепловоз и сцепщиков вагонов для обеспечения прохода пассажиров к электричке, не удалось: диспетчер прекратил диалог. Кроме того, в данном районе, по словам читателя, люди ведут школьников в школу, малышей в детский сад, а больных в поликлинику и те вынуждены проходить под вагонами. Корреспондент URA.RU направил запрос в уральское отделение ОАО «РЖД» для уточнения информации. Оперативно получить ответ не удалось. Новость будет дополнена после получения ответа. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области сошел с рельсов поезд. Тепловоз с пятью цистернами перевозил газовый конденсат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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