По словам читателя, на станции работает недостаточно специалистов (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Каргапольском муниципальном округе на железнодорожной станции «Кособродск» местным жителям приходится проходить железнодорожные пути под вагонами из-за решения железнодорожников о принятии состава поезда, который перекрыл пешеходный переход. Об этом URA.RU cообщил источник.

«Станция „Кособродск“, рабочий поселок Красный Октябрь, Каргапольский район. Обратилась 8 мая к диспетчеру железнодорожной станции „Кособродск“ с вопросом, почему вагоны не расцеплены на переходе? Ответила, что они не при чем. Исполняя указания руководства из Челябинска, диспетчер приняла состав. У них нет тепловоза и составителя вагонов, поэтому люди должны лезть под вагоны», — рассказал читатель.

По словам читателя, получить информацию, была ли заявка на тепловоз и сцепщиков вагонов для обеспечения прохода пассажиров к электричке, не удалось: диспетчер прекратил диалог. Кроме того, в данном районе, по словам читателя, люди ведут школьников в школу, малышей в детский сад, а больных в поликлинику и те вынуждены проходить под вагонами.

Корреспондент URA.RU направил запрос в уральское отделение ОАО «РЖД» для уточнения информации. Оперативно получить ответ не удалось. Новость будет дополнена после получения ответа.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области сошел с рельсов поезд. Тепловоз с пятью цистернами перевозил газовый конденсат.

Люди проходят под вагонами с маленькими детьми Фото: читатель URA.RU

Пешеходный переход на железной дороге перекрыт вагонами Фото: читатель URA.RU