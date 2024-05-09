09 мая 2024

Губернатор Моор поручил усилить контроль на дамбах в Тюменской области

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Казанское, 18 апреля. Казанское , половодье, дамба, паводок, наводнение, потоп, строительство, разлив
Работы по укреплению дамб в Тюменской области ведутся непрерывно Фото:
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Губернатор Александр Моор из-за непогоды поручил усилить контроль в зонах подтопления в Тюменской области. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Ночь в муниципалитетах Тюменской области прошла спокойно. Синоптики, напомню, обещали сильный дождь с грозой и порывистый штормовой ветер. Поручил главам городов и районов усилить патрулирование на насыпях и дамбах», — рассказал Александр Моор.

Губернатор также отметил, что за прошедшую ночь из-за непогоды не зафиксировано ни одного разрушения или повреждения на защитных сооружениях. Работа по усилению дамб и насыпей ведется в зонах подтопления непрерывно.

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Губернатор Александр Моор из-за непогоды поручил усилить контроль в зонах подтопления в Тюменской области. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Ночь в муниципалитетах Тюменской области прошла спокойно. Синоптики, напомню, обещали сильный дождь с грозой и порывистый штормовой ветер. Поручил главам городов и районов усилить патрулирование на насыпях и дамбах», — рассказал Александр Моор. Губернатор также отметил, что за прошедшую ночь из-за непогоды не зафиксировано ни одного разрушения или повреждения на защитных сооружениях. Работа по усилению дамб и насыпей ведется в зонах подтопления непрерывно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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