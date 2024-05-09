Губернатор Моор поручил усилить контроль на дамбах в Тюменской области

Губернатор Александр Моор из-за непогоды поручил усилить контроль в зонах подтопления в Тюменской области. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«Ночь в муниципалитетах Тюменской области прошла спокойно. Синоптики, напомню, обещали сильный дождь с грозой и порывистый штормовой ветер. Поручил главам городов и районов усилить патрулирование на насыпях и дамбах», — рассказал Александр Моор.
Губернатор также отметил, что за прошедшую ночь из-за непогоды не зафиксировано ни одного разрушения или повреждения на защитных сооружениях. Работа по усилению дамб и насыпей ведется в зонах подтопления непрерывно.
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Губернатор Александр Моор из-за непогоды поручил усилить контроль в зонах подтопления в Тюменской области. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Ночь в муниципалитетах Тюменской области прошла спокойно. Синоптики, напомню, обещали сильный дождь с грозой и порывистый штормовой ветер. Поручил главам городов и районов усилить патрулирование на насыпях и дамбах», — рассказал Александр Моор. Губернатор также отметил, что за прошедшую ночь из-за непогоды не зафиксировано ни одного разрушения или повреждения на защитных сооружениях. Работа по усилению дамб и насыпей ведется в зонах подтопления непрерывно.