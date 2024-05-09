09 мая 2024

Десятки грузовиков скрылись на въезде в Курган. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица для дальнобойщиков. Курган, фура, дальнобойщики, трасса, дорога, трасса иртыш, автодорога
Водители фур пережидают ограничение движения из-за паводка на обочинах возле въезда в Курган Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Десятки фур скрылись на въезде в Курган и стоят на обочине из-за временных ограничений на движение грузовых автомобилей из-за паводка. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий.

«Десятки грузовиков скрылись на въезде в Курган со стороны Челябинска на трассах „Иртыш“ и шадринском кольце. Водители фур стоят на обочине в ожидании снятия ограничения дорожного движения в 20:00», — сообщает корреспондент.

Ранее URA.RU писало, что в регионе действуют временные ограничения передвижения грузовиков на участках автодороги «Иртыш» из-за паводка. В пресс-службе ФКУ Управление дорог «Южный Урал» сообщалось, что ограничение действовало с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 часов. На трассе наблюдались километровые пробки.

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Десятки фур скрылись на въезде в Курган и стоят на обочине из-за временных ограничений на движение грузовых автомобилей из-за паводка. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий. «Десятки грузовиков скрылись на въезде в Курган со стороны Челябинска на трассах „Иртыш“ и шадринском кольце. Водители фур стоят на обочине в ожидании снятия ограничения дорожного движения в 20:00», — сообщает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что в регионе действуют временные ограничения передвижения грузовиков на участках автодороги «Иртыш» из-за паводка. В пресс-службе ФКУ Управление дорог «Южный Урал» сообщалось, что ограничение действовало с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 часов. На трассе наблюдались километровые пробки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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