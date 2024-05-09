Десятки грузовиков скрылись на въезде в Курган. Видео

10 мая 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Водители фур пережидают ограничение движения из-за паводка на обочинах возле въезда в Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Десятки фур скрылись на въезде в Курган и стоят на обочине из-за временных ограничений на движение грузовых автомобилей из-за паводка. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий. «Десятки грузовиков скрылись на въезде в Курган со стороны Челябинска на трассах „Иртыш“ и шадринском кольце. Водители фур стоят на обочине в ожидании снятия ограничения дорожного движения в 20:00», — сообщает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что в регионе действуют временные ограничения передвижения грузовиков на участках автодороги «Иртыш» из-за паводка. В пресс-службе ФКУ Управление дорог «Южный Урал» сообщалось, что ограничение действовало с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 часов. На трассе наблюдались километровые пробки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десятки фур скрылись на въезде в Курган и стоят на обочине из-за временных ограничений на движение грузовых автомобилей из-за паводка. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий. «Десятки грузовиков скрылись на въезде в Курган со стороны Челябинска на трассах „Иртыш“ и шадринском кольце. Водители фур стоят на обочине в ожидании снятия ограничения дорожного движения в 20:00», — сообщает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что в регионе действуют временные ограничения передвижения грузовиков на участках автодороги «Иртыш» из-за паводка. В пресс-службе ФКУ Управление дорог «Южный Урал» сообщалось, что ограничение действовало с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 часов. На трассе наблюдались километровые пробки.