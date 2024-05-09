Десятки фур скрылись на въезде в Курган и стоят на обочине из-за временных ограничений на движение грузовых автомобилей из-за паводка. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий.
«Десятки грузовиков скрылись на въезде в Курган со стороны Челябинска на трассах „Иртыш“ и шадринском кольце. Водители фур стоят на обочине в ожидании снятия ограничения дорожного движения в 20:00», — сообщает корреспондент.
Ранее URA.RU писало, что в регионе действуют временные ограничения передвижения грузовиков на участках автодороги «Иртыш» из-за паводка. В пресс-службе ФКУ Управление дорог «Южный Урал» сообщалось, что ограничение действовало с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 часов. На трассе наблюдались километровые пробки.
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Десятки фур скрылись на въезде в Курган и стоят на обочине из-за временных ограничений на движение грузовых автомобилей из-за паводка. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий. «Десятки грузовиков скрылись на въезде в Курган со стороны Челябинска на трассах „Иртыш“ и шадринском кольце. Водители фур стоят на обочине в ожидании снятия ограничения дорожного движения в 20:00», — сообщает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что в регионе действуют временные ограничения передвижения грузовиков на участках автодороги «Иртыш» из-за паводка. В пресс-службе ФКУ Управление дорог «Южный Урал» сообщалось, что ограничение действовало с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 часов. На трассе наблюдались километровые пробки.