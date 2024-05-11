11 мая 2024
10 мая 2024

Курганцы застряли в длинной пробке у поворота на шоссе Ботаническое. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Весенняя оттепель и грязь на улицах. Екатеринбург, пробка, движение, трасса, автомобили
Движение затруднено по одной из полос (архивное фото) Фото:

В Кургане возле поворота на шоссе Ботаническое образовалась большая пробка. По словам очевидцев, проезд осложнен от поста ГИБДД.

«Обстановка сейчас у поворота на шоссе Ботаническое. Пробка примерно от полицейского поста», — рассказали подписчики telegram-канала «Короче, Курган». К сообщению приложено видео с места событий.

Ранее водителям рекомендовали исключить поездки в часы пик из-за пробок. В Госавтоинспекции предупреждали о возвращении в Курган большого числа дачников и отдыхающих. При этом движение из города можно осуществлять без проблем, подчеркивают водители.

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В Кургане возле поворота на шоссе Ботаническое образовалась большая пробка. По словам очевидцев, проезд осложнен от поста ГИБДД. «Обстановка сейчас у поворота на шоссе Ботаническое. Пробка примерно от полицейского поста», — рассказали подписчики telegram-канала «Короче, Курган». К сообщению приложено видео с места событий. Ранее водителям рекомендовали исключить поездки в часы пик из-за пробок. В Госавтоинспекции предупреждали о возвращении в Курган большого числа дачников и отдыхающих. При этом движение из города можно осуществлять без проблем, подчеркивают водители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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