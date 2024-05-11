Движение затруднено по одной из полос (архивное фото)
В Кургане возле поворота на шоссе Ботаническое образовалась большая пробка. По словам очевидцев, проезд осложнен от поста ГИБДД.
«Обстановка сейчас у поворота на шоссе Ботаническое. Пробка примерно от полицейского поста», — рассказали подписчики telegram-канала «Короче, Курган». К сообщению приложено видео с места событий.
Ранее водителям рекомендовали исключить поездки в часы пик из-за пробок. В Госавтоинспекции предупреждали о возвращении в Курган большого числа дачников и отдыхающих. При этом движение из города можно осуществлять без проблем, подчеркивают водители.
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