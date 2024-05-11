В Тюменской области наградили командира отделения 14 пожарно-спасательной части Аркадия Ульянова. Ему вручили медаль «За отвагу на пожаре». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.
«Аркадий Ульянов — командир отделения 14 пожарно-спасательной части. Стаж службы: более 15 лет. За мужество, отвагу и решительность, проявленные при ликвидации пожара, прапорщик внутренней службы награжден медалью „За отвагу на пожаре“», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Его героические поступки не раз были оценены по достоинству. Отмечается, что Ульянов в свое время получил несколько наград: «За отличие в службе» III степени, «За отличие в службе» II степени, памятная медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков», нагрудный знак МЧС России «Участник ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», нагрудный знак МЧС России «Отличный пожарный».
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В Тюменской области наградили командира отделения 14 пожарно-спасательной части Аркадия Ульянова. Ему вручили медаль «За отвагу на пожаре». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона. «Аркадий Ульянов — командир отделения 14 пожарно-спасательной части. Стаж службы: более 15 лет. За мужество, отвагу и решительность, проявленные при ликвидации пожара, прапорщик внутренней службы награжден медалью „За отвагу на пожаре“», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Его героические поступки не раз были оценены по достоинству. Отмечается, что Ульянов в свое время получил несколько наград: «За отличие в службе» III степени, «За отличие в службе» II степени, памятная медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков», нагрудный знак МЧС России «Участник ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», нагрудный знак МЧС России «Отличный пожарный».