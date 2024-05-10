Ураган идет на Курган: как не пострадать от стихии

Курганцев предупредили о надвигающемся урагане и мерах безопасности

11 мая 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

В Курганской области прогнозируется ураганный ветер (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU На Курганскую область надвигается ураган. Усиление ветра ожидается 11 мая до 20 метров в секунду. МЧС России по региону уже предупредило жителей о необходимости не разводить открытый огонь и соблюдать осторожность. О том, какую опасность представляет ураган и как не пострадать от него — в материале URA.RU. Что такое ураган и чем он опасен Ураган — это сильный ветер, который способен ломать деревья и разрушать здания. Порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду. Во время урагана бывает, что гибнут и травмируются люди, которые не смогли укрыться от стихии. Во время ураганного ветра важно соблюдать меры предосторожности и не паниковать, тогда можно избежать трагических последствий. Как обезопасить себя, если ураган вас застал на улице Во время сильного, шквалистого ветра важно быстро найти надежное укрытие. Это может быть крепкое здание, супермаркет, торговый центр. Нельзя забираться в ненадежные строения, например, в хлипкие остановки или продуктовые палатки. Необходимо держаться подальше от деревьев, столбов, рекламных конструкций, а также линий электропередач. Опасность представляют во время урагана автозаправки. Если рядом нет зданий, то в крайнем случае можно спрятаться в овраге. Что делать, если ураган застал вас в автомобиле Когда надвигается ураган, а вы узнали об этом в поездке, находясь за рулем автомобиля, необходимо припарковаться в безопасном месте. Лучше всего это сделать на крытой парковке, но если нет такой возможности, то остановиться надо вдали от деревьев и любых опасных конструкций. Окна машины рекомендуется закрыть, а магнитолу выключить. Как обезопасить себя, если ураган вы встречаете дома В первую очередь, желательно никуда не выходить из дома при ураганном ветре. Окна и форточки должны быть закрыты, к ним нельзя приближаться, так как можно пострадать от осколков. Самыми безопасными помещениями являются — туалет, ванная, кладовые, где нет окон. В случае опасности нужно позвонить в экстренные службы. Как вести себя после урагана После урагана не надо спешить покидать укрытие, необходимо убедиться, что шквалистый ветер не начнется снова. Если вы убедились, что ураган точно закончился, то электроприборами можно пользоваться с осторожностью — могут быть скачки напряжения. Выходя на улицу, убедитесь, что рядом нет свисающих проводов, опасных деревьев или конструкций. Важно следить за информацией на официальном сайте МЧС по вашему региону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Курганскую область надвигается ураган. Усиление ветра ожидается 11 мая до 20 метров в секунду. МЧС России по региону уже предупредило жителей о необходимости не разводить открытый огонь и соблюдать осторожность. О том, какую опасность представляет ураган и как не пострадать от него — в материале URA.RU. Ураган — это сильный ветер, который способен ломать деревья и разрушать здания. Порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду. Во время урагана бывает, что гибнут и травмируются люди, которые не смогли укрыться от стихии. Во время ураганного ветра важно соблюдать меры предосторожности и не паниковать, тогда можно избежать трагических последствий. Во время сильного, шквалистого ветра важно быстро найти надежное укрытие. Это может быть крепкое здание, супермаркет, торговый центр. Нельзя забираться в ненадежные строения, например, в хлипкие остановки или продуктовые палатки. Необходимо держаться подальше от деревьев, столбов, рекламных конструкций, а также линий электропередач. Опасность представляют во время урагана автозаправки. Если рядом нет зданий, то в крайнем случае можно спрятаться в овраге. Когда надвигается ураган, а вы узнали об этом в поездке, находясь за рулем автомобиля, необходимо припарковаться в безопасном месте. Лучше всего это сделать на крытой парковке, но если нет такой возможности, то остановиться надо вдали от деревьев и любых опасных конструкций. Окна машины рекомендуется закрыть, а магнитолу выключить. В первую очередь, желательно никуда не выходить из дома при ураганном ветре. Окна и форточки должны быть закрыты, к ним нельзя приближаться, так как можно пострадать от осколков. Самыми безопасными помещениями являются — туалет, ванная, кладовые, где нет окон. В случае опасности нужно позвонить в экстренные службы. После урагана не надо спешить покидать укрытие, необходимо убедиться, что шквалистый ветер не начнется снова. Если вы убедились, что ураган точно закончился, то электроприборами можно пользоваться с осторожностью — могут быть скачки напряжения. Выходя на улицу, убедитесь, что рядом нет свисающих проводов, опасных деревьев или конструкций. Важно следить за информацией на официальном сайте МЧС по вашему региону.