Общество Транспорт Курганцам выделили автомобиль, чтобы ездить по пострадавшей от паводка дороге 14 мая 2024 в 10:43 Размер текста - 17 + В Звериноголовском округе перевозят людей по пострадавшей от наводнения дороге (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жителям Звериноголовского округа Курганской области выделили транспорт, чтобы ездить по пострадавшей от паводковых вод дороге. Автомобиль курсирует три раза в сутки. Об этом сообщается в группе муниципалитета в соцсети. «По участку автодороги Звериноголовское — Труд и Знание, пострадавшему от паводка, для перевозки жителей будет курсировать транспортное средство, предоставленное администрацией Звериноголовского округа вместимостью до восьми человек. Автомобиль будет курсировать по следующему графику: с 7:00 до 9:30, с 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00», — говорится в сообщении. Разрешение на перевозку людей по данной дороге получено мэрией округа от Госавтоинспекции. При этом отмечается, что движение остальных транспортных средств по участку остается закрытым. Ранее URA.RU писало, что паводок разрушил асфальт в селе Звериноголовское. Большой водой размыло крайнюю часть дороги. Уровень воды в районе гидропоста в населенном пункте на 08:00 14 мая составляет 630 см. За сутки вода в Тоболе убыла на 19 см. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жителям Звериноголовского округа Курганской области выделили транспорт, чтобы ездить по пострадавшей от паводковых вод дороге. Автомобиль курсирует три раза в сутки. Об этом сообщается в группе муниципалитета в соцсети. «По участку автодороги Звериноголовское — Труд и Знание, пострадавшему от паводка, для перевозки жителей будет курсировать транспортное средство, предоставленное администрацией Звериноголовского округа вместимостью до восьми человек. Автомобиль будет курсировать по следующему графику: с 7:00 до 9:30, с 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00», — говорится в сообщении. Разрешение на перевозку людей по данной дороге получено мэрией округа от Госавтоинспекции. При этом отмечается, что движение остальных транспортных средств по участку остается закрытым. Ранее URA.RU писало, что паводок разрушил асфальт в селе Звериноголовское. Большой водой размыло крайнюю часть дороги. Уровень воды в районе гидропоста в населенном пункте на 08:00 14 мая составляет 630 см. За сутки вода в Тоболе убыла на 19 см. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям