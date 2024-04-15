Наводнение унесло асфальт в Звериноголовском округе. Видео

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Разбитые дороги. Екатеринбург, проезжая часть, дорога, дыра в асфальте, перекресток краснолесья чкалова
В Звериноголовском округе паводком смыло часть дороги Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Звериноголовском округе Курганской области наводнение унесло асфальт с одной из дорог. Об этом сообщают очевидцы.

«Вода из Зверинки уходит вместе с асфальтом», — сообщил очевидец telegram-каналу «Короче, Курган». На опубликованном в мессенджере видео видно, как большой водой размыло крайнюю часть дороги.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области водой из Тобола снесло три моста. Один течением оторвало в селе Темляково, другой оборвался в деревне Лаптева. Еще один мост смысло в поселке Корюкино. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции.

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В Звериноголовском округе Курганской области наводнение унесло асфальт с одной из дорог. Об этом сообщают очевидцы. «Вода из Зверинки уходит вместе с асфальтом», — сообщил очевидец telegram-каналу «Короче, Курган». На опубликованном в мессенджере видео видно, как большой водой размыло крайнюю часть дороги. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области водой из Тобола снесло три моста. Один течением оторвало в селе Темляково, другой оборвался в деревне Лаптева. Еще один мост смысло в поселке Корюкино. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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