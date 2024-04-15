В Звериноголовском округе паводком смыло часть дороги
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Звериноголовском округе Курганской области наводнение унесло асфальт с одной из дорог. Об этом сообщают очевидцы.
«Вода из Зверинки уходит вместе с асфальтом», — сообщил очевидец telegram-каналу «Короче, Курган». На опубликованном в мессенджере видео видно, как большой водой размыло крайнюю часть дороги.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области водой из Тобола снесло три моста. Один течением оторвало в селе Темляково, другой оборвался в деревне Лаптева. Еще один мост смысло в поселке Корюкино. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции.
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