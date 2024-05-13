В Тюмени буду растить больше ягод

Аграрии будут растить на новых площадях рябину и другие культуры
Малый бизнес в Тюмени увеличит количество ягодных угодий. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба департамента агропромышленного комплекса региона.
«Ягодные сады Тюменской области расширятся в 2024 году почти на 16 гектаров. Новые плантации закладывают в Ялуторовском и Викуловском районах, а также Заводоуковском городском округе», — говорится в сообщении.
Известно, что на новых площадях предприниматели намерены выращивать черную смородину, черноплодную рябину, малину, жимолость и другие культуры. Сообщается также, что уже имеющиеся посадки благополучно пережили зиму и уже зацвели.
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