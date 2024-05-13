13 мая 2024

В Тюмени буду растить больше ягод

Площадь ягодных плантаций в Тюменской области вырастет на 16 гектаров
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Аграрии будут растить на новых площадях рябину и другие культуры Фото:

Малый бизнес в Тюмени увеличит количество ягодных угодий. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба департамента агропромышленного комплекса региона.

«Ягодные сады Тюменской области расширятся в 2024 году почти на 16 гектаров. Новые плантации закладывают в Ялуторовском и Викуловском районах, а также Заводоуковском городском округе», — говорится в сообщении.

Известно, что на новых площадях предприниматели намерены выращивать черную смородину, черноплодную рябину, малину, жимолость и другие культуры. Сообщается также, что уже имеющиеся посадки благополучно пережили зиму и уже зацвели.

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Малый бизнес в Тюмени увеличит количество ягодных угодий. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба департамента агропромышленного комплекса региона. «Ягодные сады Тюменской области расширятся в 2024 году почти на 16 гектаров. Новые плантации закладывают в Ялуторовском и Викуловском районах, а также Заводоуковском городском округе», — говорится в сообщении. Известно, что на новых площадях предприниматели намерены выращивать черную смородину, черноплодную рябину, малину, жимолость и другие культуры. Сообщается также, что уже имеющиеся посадки благополучно пережили зиму и уже зацвели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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