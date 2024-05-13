Между сотрудником и владельцем элитного тюменского ресторана произошел скандал из-за денег

Персоналу тюменского ресторана Vstekle отказывают в официальном трудоустройстве

14 мая 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Бывшему сотруднику ресторана Vstekle предложили оформить микрозайм, чтобы закрыть долг перед заведением Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Владелец элитного тюменского ресторана Vstekle Роман Мурашкин предложил бывшему бармену заведения взять микрозайм, чтобы закрыть долг перед предприятием в размере 63000 рублей. Такую версию озвучил экс-сотрудник компании в беседе с URA.RU. По словам другого источника агентства, администрация указанной точки общепита также отказывается официально оформлять трудоустройство собственных сотрудников: официантов, хостес и других. «Я устроился в ресторан Vstekle в октябре 2023 года. Мне обещали зарплату от 60000 до 70000 рублей, а на деле платили не больше 27000 рублей в месяц. При этом приходилось работать по 15 часов в день и практически без выходных. С таким графиком я продержался до мая 2024 года. Когда мне сообщили, что я должен предприятию 63000 рублей, решил уволиться. Перед этим мне сказали, что с июня я начну отрабатывать долг. То есть, не буду получать зарплату, пока не рассчитаюсь. Я предлагал компромиссные варианты: был готов работать два дня в неделю бесплатно, но владелец заведения мне отказал. Вместо этого он предложил мне оформить микрозайм», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. После этого бывшему сотруднику предложили написать расписку о том, что он обязуется вернуть долг. При этом, по данным источников URA.RU, мужчина не был трудоустроен в ресторане официально. «Для тюменского общепита это нормальная практика. Во многие кафе и рестораны почти невозможно устроиться на работу официально. То есть, официанты, хостес и другие получают зарплату «в конвертах», — сообщил агентству один из бывших сотрудников заведения, который уволился оттуда несколько месяцев назад. В телефонном разговоре с URA.RU директор ресторана Vstekle обвинил бывшего сотрудника во лжи. «Это на самом деле не является правдой. И то, и другое. Есть сотрудник просто обиженный. Ему и задавайте вопросы», — заявил Роман Мурашкин в беседе с агентством. В Государственную инспекцию труда по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелец элитного тюменского ресторана Vstekle Роман Мурашкин предложил бывшему бармену заведения взять микрозайм, чтобы закрыть долг перед предприятием в размере 63000 рублей. Такую версию озвучил экс-сотрудник компании в беседе с URA.RU. По словам другого источника агентства, администрация указанной точки общепита также отказывается официально оформлять трудоустройство собственных сотрудников: официантов, хостес и других. «Я устроился в ресторан Vstekle в октябре 2023 года. Мне обещали зарплату от 60000 до 70000 рублей, а на деле платили не больше 27000 рублей в месяц. При этом приходилось работать по 15 часов в день и практически без выходных. С таким графиком я продержался до мая 2024 года. Когда мне сообщили, что я должен предприятию 63000 рублей, решил уволиться. Перед этим мне сказали, что с июня я начну отрабатывать долг. То есть, не буду получать зарплату, пока не рассчитаюсь. Я предлагал компромиссные варианты: был готов работать два дня в неделю бесплатно, но владелец заведения мне отказал. Вместо этого он предложил мне оформить микрозайм», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. После этого бывшему сотруднику предложили написать расписку о том, что он обязуется вернуть долг. При этом, по данным источников URA.RU, мужчина не был трудоустроен в ресторане официально. «Для тюменского общепита это нормальная практика. Во многие кафе и рестораны почти невозможно устроиться на работу официально. То есть, официанты, хостес и другие получают зарплату «в конвертах», — сообщил агентству один из бывших сотрудников заведения, который уволился оттуда несколько месяцев назад. В телефонном разговоре с URA.RU директор ресторана Vstekle обвинил бывшего сотрудника во лжи. «Это на самом деле не является правдой. И то, и другое. Есть сотрудник просто обиженный. Ему и задавайте вопросы», — заявил Роман Мурашкин в беседе с агентством. В Государственную инспекцию труда по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.