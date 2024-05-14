Курганские чиновники не смогли закупить элитные гробы. Скрин

15 мая 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Структура мэрии Кургана не смогла найти поставщика элитных гробов Фото: Илья Московец © URA.RU Муниципальное предприятие мэрии Кургана «Бюро коммунальных услуг», занимающееся ритуальными услугами, не смогло закупить партию элитных гробов. Их должны были поставить до конца прошлого года, однако никто из бизнесменов не заявился на торги. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Информацию о несостоявшемся аукционе подтвердили в администрации города. «Объект закупки: поставка элитных гробов по начальной цене в 915 000 рублей. Этап: работа комиссии», — говорится в аукционной информации. Источником финансирования указана структура мэрии Кургана. Согласно договору, поставщику необходимо было до 31 декабря 2023 года поставить 104 элитных гроба. Техзадание предусматривает лакированные, двухстворчатые и глянцевые из ЛДСП под лаком без пленки на четыре и шесть граней. В характеристике товара указано, что они должны быть выполнены в цвете ореха и дуба, внутри — атласная постель и белый шелк. Внутренние размеры от 1600 до 2100 мм в длину. Также на сайте размещена закупка 200 штук необитых «социальных» гробов из сосны. Начальная цена этого контракта рассчитана на 275 тысяч рублей. Их также должны были поставить до 31 декабря 2023 года, но закупка находится в стадии работы комиссии. В пресс-службе администрации Кургана корреспонденту URA.RU сообщили, что закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в торгах. «МУП „Бюро коммунальных услуг“, как любое коммерческое предприятие, приобретает товары в зависимости от спроса потребителей. Данный товар (лакированные гробы) является частью ассортимента для продажи клиентам», — говорится в ответе на запрос агентства. Ранее URA.RU писало, что в начале года горожане обнаружили три бесхозных гроба с трупами на кладбище в Зайково. Они находились на участке, где хоронят бездомных. В мэрии Кургана сообщали, что найденные трупы были захоронены, проводилась проверка. После скандала с бесхозными гробами из муниципальной компании городских властей уволились копальщики могил. МУП мэрии Кургана заказало 104 элитных гроба почти на миллион рублей Скрин: сайт госзакупок Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Муниципальное предприятие мэрии Кургана «Бюро коммунальных услуг», занимающееся ритуальными услугами, не смогло закупить партию элитных гробов. Их должны были поставить до конца прошлого года, однако никто из бизнесменов не заявился на торги. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Информацию о несостоявшемся аукционе подтвердили в администрации города. «Объект закупки: поставка элитных гробов по начальной цене в 915 000 рублей. Этап: работа комиссии», — говорится в аукционной информации. Источником финансирования указана структура мэрии Кургана. Согласно договору, поставщику необходимо было до 31 декабря 2023 года поставить 104 элитных гроба. Техзадание предусматривает лакированные, двухстворчатые и глянцевые из ЛДСП под лаком без пленки на четыре и шесть граней. В характеристике товара указано, что они должны быть выполнены в цвете ореха и дуба, внутри — атласная постель и белый шелк. Внутренние размеры от 1600 до 2100 мм в длину. Также на сайте размещена закупка 200 штук необитых «социальных» гробов из сосны. Начальная цена этого контракта рассчитана на 275 тысяч рублей. Их также должны были поставить до 31 декабря 2023 года, но закупка находится в стадии работы комиссии. В пресс-службе администрации Кургана корреспонденту URA.RU сообщили, что закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в торгах. «МУП „Бюро коммунальных услуг“, как любое коммерческое предприятие, приобретает товары в зависимости от спроса потребителей. Данный товар (лакированные гробы) является частью ассортимента для продажи клиентам», — говорится в ответе на запрос агентства. Ранее URA.RU писало, что в начале года горожане обнаружили три бесхозных гроба с трупами на кладбище в Зайково. Они находились на участке, где хоронят бездомных. В мэрии Кургана сообщали, что найденные трупы были захоронены, проводилась проверка. После скандала с бесхозными гробами из муниципальной компании городских властей уволились копальщики могил.