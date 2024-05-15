Нейросеть сгенерировала песню про курганского губернатора Шумкова. Видео

15 мая 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Нейросеть Suno AI создала хвалебную песню про губернатора Курганской области Вадима Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Нейросеть Suno AI создала хвалебную песню про губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Песня была создана во время проверки журналистом URA.RU работоспособности нейросети. «Вадим Шумков — человек, что вне края. Курганскую область он превращает в рай. Он — лучший губернатор. Нет ему равных здесь», — говорится в тексте песни. В песне нейросети также говорится, что Шумков сделал Курганскую область лучшей. Также нейросеть сравнила губернатора с Жар-птицей. Шумков возглавляет Курганскую область с конца 2018 года. За это время в регионе были отремонтированы несколько мостов и построены различные объекты инфраструктуры в различных сферах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нейросеть Suno AI создала хвалебную песню про губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Песня была создана во время проверки журналистом URA.RU работоспособности нейросети. «Вадим Шумков — человек, что вне края. Курганскую область он превращает в рай. Он — лучший губернатор. Нет ему равных здесь», — говорится в тексте песни. В песне нейросети также говорится, что Шумков сделал Курганскую область лучшей. Также нейросеть сравнила губернатора с Жар-птицей. Шумков возглавляет Курганскую область с конца 2018 года. За это время в регионе были отремонтированы несколько мостов и построены различные объекты инфраструктуры в различных сферах.