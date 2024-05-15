Нейросеть сгенерировала песню про курганского губернатора Шумкова. Видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета по молодежной политике. Курган, шумков вадим, портрет
Нейросеть Suno AI создала хвалебную песню про губернатора Курганской области Вадима Шумкова Фото:

Нейросеть Suno AI создала хвалебную песню про губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Песня была создана во время проверки журналистом URA.RU работоспособности нейросети.

«Вадим Шумков — человек, что вне края. Курганскую область он превращает в рай. Он — лучший губернатор. Нет ему равных здесь», — говорится в тексте песни. В песне нейросети также говорится, что Шумков сделал Курганскую область лучшей. Также нейросеть сравнила губернатора с Жар-птицей.

Шумков возглавляет Курганскую область с конца 2018 года. За это время в регионе были отремонтированы несколько мостов и построены различные объекты инфраструктуры в различных сферах.

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Нейросеть Suno AI создала хвалебную песню про губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Песня была создана во время проверки журналистом URA.RU работоспособности нейросети. «Вадим Шумков — человек, что вне края. Курганскую область он превращает в рай. Он — лучший губернатор. Нет ему равных здесь», — говорится в тексте песни. В песне нейросети также говорится, что Шумков сделал Курганскую область лучшей. Также нейросеть сравнила губернатора с Жар-птицей. Шумков возглавляет Курганскую область с конца 2018 года. За это время в регионе были отремонтированы несколько мостов и построены различные объекты инфраструктуры в различных сферах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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