15 мая 2024

Стало известно, сколько власти потратят на строительство парка Комарово в Тюмени

В тюменском парке Комарово построят лыжную базу и скейт-парк
© Служба новостей «URA.RU»
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Комарово парк. Тюмень, строительство, модель жилого квартала, комарово парк
Строительство парка в Комарово будет длится более двух лет Фото:

Почти в 800 млн рублей обойдется строительство парка Комарово в Тюмени. Как сообщили в пресс-службе администрации города, после благоустройства на территории заработают скейтпарк, мангальная зона и лыжная база.

«Благоустройство лесного массива, расположенного в районе микрорайона Комарово. Общая площадь благоустройства — 38,3 га. Стоимость работ — 783 706 000 рублей. В рамках благоустройства предусмотрены работы по устройству спортивных площадок (веревочный парк, скейтпарк, тренажерная, футбольная, текбольная площадки, ледовый каток, лыжной базы, раздевалки, пункта проката, мангальных и детских площадок», — сообщает пресс-служба.

Строительство началось в мае 2024 года, работы закончатся в декабре 2026 года. Ранее URA.RU писало, что тюменцы активно раскупают недвижимость в «Комарово Парк», несмотря на акции протеста из-за начавшейся стройки.

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Почти в 800 млн рублей обойдется строительство парка Комарово в Тюмени. Как сообщили в пресс-службе администрации города, после благоустройства на территории заработают скейтпарк, мангальная зона и лыжная база. «Благоустройство лесного массива, расположенного в районе микрорайона Комарово. Общая площадь благоустройства — 38,3 га. Стоимость работ — 783 706 000 рублей. В рамках благоустройства предусмотрены работы по устройству спортивных площадок (веревочный парк, скейтпарк, тренажерная, футбольная, текбольная площадки, ледовый каток, лыжной базы, раздевалки, пункта проката, мангальных и детских площадок», — сообщает пресс-служба. Строительство началось в мае 2024 года, работы закончатся в декабре 2026 года. Ранее URA.RU писало, что тюменцы активно раскупают недвижимость в «Комарово Парк», несмотря на акции протеста из-за начавшейся стройки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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