В Тюменской области рухнули цены на дезинсекцию из-за погодных аномалий

17 мая 2024 в 07:59 Размер текста - 17 +

В регионе на 51% упал спрос на дезинсекцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области спрос на обработку участков от клещей весной 2024 года резко упал на 51%. Об этом сообщила руководитель категории «Сад, благоустройство» на «Авито Услуги» Светлана Филимонова. «В мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года он [спрос] снизился на 51%, а предложение сократилось на 50%», — передает слова Филимонова РБК Тюмень. По словам энтомолога Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области Марины Черных, численность насекомых уменьшилось из-за погодных аномалий. Эксперт уточнила, что сначала на улице стояла теплая погода, а затем резко пошел сильный снег. По ее словам, какая-то часть клещей могла спрятаться в траве, а другая — погибнуть. Генеральный директор компании «Современные экологические системы Западной Сибири» Александр Долгополов рассказал, что его организации пришлось уменьшить стоимость услуг из-за жалоб клиентов на дороговизну — до двух тысяч рублей за участок 6-10 соток. Однако тенденция со снижением платежеспособности началась еще в 2020—2021 годах. Однако средняя стоимость по сравнению с маем 2023 годом показывает рост на 25%. В Тюменской области в апреле — мае 2024 года начали обработку от клещей. По словам регионального Роспотребнадзора, в регионе обрабатывают места массового отдыха, территории детских садов и школ, медицинские организации, объекты культуры и спорта, кладбища. В марте был зафиксирован первый укус клеща. 71-летняя женщина обнаружила насекомое на своей шее после прогулки во дворе. Тюменцы могут защитить себя от клещевого энцефалита при помощи вакцинации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области спрос на обработку участков от клещей весной 2024 года резко упал на 51%. Об этом сообщила руководитель категории «Сад, благоустройство» на «Авито Услуги» Светлана Филимонова. «В мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года он [спрос] снизился на 51%, а предложение сократилось на 50%», — передает слова Филимонова РБК Тюмень. По словам энтомолога Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области Марины Черных, численность насекомых уменьшилось из-за погодных аномалий. Эксперт уточнила, что сначала на улице стояла теплая погода, а затем резко пошел сильный снег. По ее словам, какая-то часть клещей могла спрятаться в траве, а другая — погибнуть. Генеральный директор компании «Современные экологические системы Западной Сибири» Александр Долгополов рассказал, что его организации пришлось уменьшить стоимость услуг из-за жалоб клиентов на дороговизну — до двух тысяч рублей за участок 6-10 соток. Однако тенденция со снижением платежеспособности началась еще в 2020—2021 годах. Однако средняя стоимость по сравнению с маем 2023 годом показывает рост на 25%. В Тюменской области в апреле — мае 2024 года начали обработку от клещей. По словам регионального Роспотребнадзора, в регионе обрабатывают места массового отдыха, территории детских садов и школ, медицинские организации, объекты культуры и спорта, кладбища. В марте был зафиксирован первый укус клеща. 71-летняя женщина обнаружила насекомое на своей шее после прогулки во дворе. Тюменцы могут защитить себя от клещевого энцефалита при помощи вакцинации.