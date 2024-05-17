Артюхов обозначил проблему участников СВО в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе необходимо упростить процесс получения удостоверений ветерана боевых действий для участников спецоперации. Такую задачу обозначил глава округа Дмитрий Артюхов.
«С председателем государственного фонда поддержки участников СВО „Защитники Отечества“ Анной Цивилевой обсудили меры поддержки наших бойцов и их семей. Поговорили о необходимости упрощения процедуры выдачи удостоверений ветеранов боевых действий», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале.
Он добавил, что особое внимание также стоит уделить подготовке психологов, занимающихся с участниками СВО, вернувшимися с передовой. В этой сфере важна совместная работа фонда и округа.
Отделение фонда на Ямале в Салехарде работает уже год. Также открыты региональные отделения в Новом Уренгое и Ноябрьске. Благодаря этому все вопросы ямальских бойцов решаются по принципу одного окна.
В филиале фонда «Защитники Отечества» в Салехарде ранее состоялось награждение участников СВО. Им вручили медали «Ветеран боевых действий». Военком поблагодарил мужчин за службу.
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В Ямало-Ненецком автономном округе необходимо упростить процесс получения удостоверений ветерана боевых действий для участников спецоперации. Такую задачу обозначил глава округа Дмитрий Артюхов. «С председателем государственного фонда поддержки участников СВО „Защитники Отечества“ Анной Цивилевой обсудили меры поддержки наших бойцов и их семей. Поговорили о необходимости упрощения процедуры выдачи удостоверений ветеранов боевых действий», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале. Он добавил, что особое внимание также стоит уделить подготовке психологов, занимающихся с участниками СВО, вернувшимися с передовой. В этой сфере важна совместная работа фонда и округа. Отделение фонда на Ямале в Салехарде работает уже год. Также открыты региональные отделения в Новом Уренгое и Ноябрьске. Благодаря этому все вопросы ямальских бойцов решаются по принципу одного окна. В филиале фонда «Защитники Отечества» в Салехарде ранее состоялось награждение участников СВО. Им вручили медали «Ветеран боевых действий». Военком поблагодарил мужчин за службу.